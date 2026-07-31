İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…

Dünyaca ünlü İtalyan moda ikonu Chiara Ferragni, ailesiyle birlikte Antalya tatiline geldi. Ünlü isim, Türkiye'ye olan ilgisini bir kez daha gösterdi.

TÜRK MUTFAĞINA İLGİSİ BÜYÜK

İki çocuğu, kız kardeşi Francesca Ferragni ve yeğenleriyle tatil yapan Ferragni, gün içinde çocuklarıyla vakit geçirirken akşam saatlerinde Türk mutfağının lezzetlerini deneyimledi.

HAMAM DENEYİMİNİ 23 MİLYON TAKİPÇİSİYLE PAYLAŞTI

Tatil cenneti Antalya’da farklı deneyimler yaşayan Ferragni, Türk hamamını da ziyaret etti. Ünlü moda ikonu, burada geleneksel kese köpük yaptırdı. Hamam deneyimini Instagram’da 27.3 milyon takipçisiyle paylaşan İtalyan ikon, paylaşımına, "Daha önce hiç böyle bir şey denemedim" notunu düştü.

TÜRKİYE HAYRANLIĞINI DAHA ÖNCE DE GÖSTERMİŞTİ

Türkiye'nin tatil bölgelerine olan ilgisini daha önce de dile getiren Ferragni, geçtiğimiz yaz da Akdeniz Bölgesi'nde tatil yapmıştı. Türkiye'deki deniz ve tatil bölgelerinden övgüyle bahseden İtalyan yıldız, yeniden Antalya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etmişti.

TATİLİNDE AİLESİYLE VAKİT GEÇİRİYOR

Chiara Ferragni, Antalya'daki tatilinde çocukları ve ailesiyle sakin bir program geçiriyor. Gündüzleri denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim, akşamları ise Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini keşfediyor.