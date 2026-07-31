Haberler

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç… Haber Videosunu İzle
İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalyan moda ikonu Chiara Ferragni, ailesiyle geldiği Antalya tatilinde Türk kültürünü deneyimledi. Ünlü isim, Türk hamamında kese köpük yaptırdı. O anlara ilişkin bir görüntüyü 27.3 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşan ünlü isim, “Daha önce hiç böyle bir şey denemedim” notunu düştü.

Dünyaca ünlü İtalyan moda ikonu Chiara Ferragni, ailesiyle birlikte Antalya tatiline geldi. Ünlü isim, Türkiye'ye olan ilgisini bir kez daha gösterdi.

TÜRK MUTFAĞINA İLGİSİ BÜYÜK

İki çocuğu, kız kardeşi Francesca Ferragni ve yeğenleriyle tatil yapan Ferragni, gün içinde çocuklarıyla vakit geçirirken akşam saatlerinde Türk mutfağının lezzetlerini deneyimledi.

HAMAM DENEYİMİNİ 23 MİLYON TAKİPÇİSİYLE PAYLAŞTI

Tatil cenneti Antalya’da farklı deneyimler yaşayan Ferragni, Türk hamamını da ziyaret etti. Ünlü moda ikonu, burada geleneksel kese köpük yaptırdı. Hamam deneyimini Instagram’da 27.3 milyon takipçisiyle paylaşan İtalyan ikon, paylaşımına, "Daha önce hiç böyle bir şey denemedim" notunu düştü.

TÜRKİYE HAYRANLIĞINI DAHA ÖNCE DE GÖSTERMİŞTİ

Türkiye'nin tatil bölgelerine olan ilgisini daha önce de dile getiren Ferragni, geçtiğimiz yaz da Akdeniz Bölgesi'nde tatil yapmıştı. Türkiye'deki deniz ve tatil bölgelerinden övgüyle bahseden İtalyan yıldız, yeniden Antalya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etmişti.

TATİLİNDE AİLESİYLE VAKİT GEÇİRİYOR

Chiara Ferragni, Antalya'daki tatilinde çocukları ve ailesiyle sakin bir program geçiriyor. Gündüzleri denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim, akşamları ise Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini keşfediyor.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaos büyüdü, Başbakan bölgeye gidip dünyaya seslendi
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var

Türkiye'nin dev firması çöktü! Milyonlarca kullanıcı etkilendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en büyüğü Türk şirketini alıyor! Tabelalar da değişecek

Dünyanın en büyüğü Türk şirketini alıyor! Tabelalar da değişecek
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...

Demirtaş, Narin dosyasını inceledi: Suç işleyen tek isim...
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Bir ülkenin adı değişti! Dünyaya resmen ilan ettiler

Bir ülkenin adı değişti! Dünyaya resmen ilan ettiler
Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan da kadın
Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor

Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor
Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi

Yürek burkan görüntü