Çin-Moğol ortak tesisi Tuul Nehri'ni yeniden canlandırdı
ULAN BATUR, 28 Ağustos (Xinhua) -- Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da bulunan Tuul Nehri, Çin-Moğolistan ortaklığıyla inşa edilen atık su arıtma tesisi sayesinde önemli bir çevresel dönüşüm geçirdi.
ULAN BATUR, 28 Ağustos (Xinhua) -- Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da bulunan Tuul Nehri, Çin-Moğolistan ortaklığıyla inşa edilen atık su arıtma tesisi sayesinde önemli bir çevresel dönüşüm geçirdi.
Yıllarca arıtılmamış kanalizasyon sularıyla kirlenen ve ağır kokuların hakim olduğu nehir, söz konusu ortak projeyle yeniden hayat buldu.
Kaynak: Xinhua