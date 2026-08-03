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WestJet çalışanları grevde: Yüzlerce uçuş iptal edildi

WestJet çalışanları grevde: Yüzlerce uçuş iptal edildi
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Kanada'nın ikinci büyük havayolu şirketi WestJet'in kabin görevlileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine greve gitti. Yazın en yoğun seyahat hafta sonlarından birine denk gelen grev nedeniyle 309 uçuş iptal edildi. Anlaşmazlık, ücretlendirme, maaş artışları ve çalışma programı gibi konularda yoğunlaşıyor.

VANCOUVER, 3 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'nın en büyük ikinci havayolu şirketi WestJet'in çalışanları pazar günü greve gitti. Yaz mevsiminin seyahat bakımından en yoğun hafta sonlarından birine denk gelen grev nedeniyle, yüzlerce uçuş iptal edildi.

Kanada Kamu Çalışanları Sendikası tarafından temsil edilen 4.000'den fazla kabin görevlisi, sendika ile havayolu şirketi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yeni bir anlaşmayla sonuçlanamaması üzerine resmi olarak iş bıraktı.

WestJet, cuma gününden itibaren grev ihtimaline karşı operasyonlarını azaltmaya ve uçuşlarını iptal etmeye başlamıştı. Havayolu şirketi, pazar günü itibarıyla da ağ genelindeki 309 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

Grev, temel olarak ücretlendirmeye ilişkin sorunlar, özellikle de sendikanın ücret ödenmeyen yer çalışmalarının adil şekilde ücretlendirilmesi talebi ile maaş artışları ve çalışma programına ilişkin anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor.

Kaynak: Xinhua
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