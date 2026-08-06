Kamerun'da Çin yapımı Nyong Nehri Köprüsü hizmete açıldı
Kamerun'un Merkez Bölgesi'ndeki Malombo'da bulunan Nyong Nehri Köprüsü, Bayındırlık Bakanı Emmanuel Nganou Djoumessi tarafından hizmete sunuldu. Çin Birinci Karayolu Mühendisliği Şirketi tarafından inşa edilen 160 metre uzunluğundaki köprü, 960 metrelik bağlantı yollarıyla birlikte ulaşıma katkı sağlayacak.
YAOUNDE, 6 Ağustos (Xinhua) -- Kamerun'un Merkez Bölgesi'ndeki Malombo'da yer alan Nyong Nehri Köprüsü, Kamerun Bayındırlık Bakanı Emmanuel Nganou Djoumessi tarafından hizmete açıldı.
Çin Birinci Karayolu Mühendisliği Şirketi'nin Nyong Nehri üzerine inşa ettiği 160 metre uzunluğundaki köprü, 960 metre uzunluğunda bağlantı yollarına sahip.
Kaynak: Xinhua