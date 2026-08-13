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Pinglu Kanalı'nda deneme geçişleri başladı

Pinglu Kanalı'nda deneme geçişleri başladı
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Çin'in eylülde açılacak Pinglu Kanalı'nda deneme gemi geçişleri başladı. 134,2 km'lik kanal, 5.000 tona kadar gemilere hizmet verecek ve Guangxi'den Beibu Körfezi'ne uzanarak ASEAN'a stratejik bağlantı sağlayacak.

LİNGSHAN, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in eylül ayında açılması planlanan Pinglu Kanalı'nda çarşamba günü deneme amaçlı gemi geçişleri başladı. Gemi denemeleri, bu önemli su yolunun planlandığı şekilde işletime alınması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Hem normal hem de olumsuz koşullar altında gemi geçişlerinin değerlendirilmesine imkan sağlayan denemeler sayesinde kanaldaki su yollarının, havuzların, demirleme alanlarının, servis alanlarının ve navigasyon tesislerinin işletmeye hazır olup olmadığı belirlenecek.

5.000 tona kadar gemilere hizmet verecek şekilde tasarlanan 134,2 kilometre uzunluğundaki kanal, 1949'dan bu yana ulusal düzeyde planlanan ve koordine edilen Çin'in ilk büyük nehir-deniz kanalı projesi.

Kanal, Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Hengzhou kentindeki Pingtang Nehri'nden Güney Çin Denizi'ndeki Beibu Körfezi'ne uzanıyor. Kanal ayrıca, Çin'in iç bölgelerini Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) ve diğer küresel pazarlara bağlayan stratejik bir rota haline gelen ülkenin Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun omurgasını oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua
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