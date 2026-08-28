Shenzhou-23 mürettebatı ilk uzay yürüyüşünü tamamladı

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in yörüngedeki uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-23 mürettebatı cuma günü ilk araç dışı faaliyetlerini tamamladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, astronotlar Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan ve Li Jiaying, yaklaşık 5,5 saatlik çalışma sonunda görevlerini Beijing saatiyle 13.59'da tamamladı. Mürettebat, uzay istasyonunun robotik kolundan ve Dünya'daki ekiplerden destek aldı. Üç yıl önce uzay yürüyüşü gerçekleştiren Zhu, ikinci yürüyüşünü yaparken, Zhang ise ilk kez uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

Uzay enkazlarına karşı kalkanları takıp istasyonun güneş panellerini onaran Zhu ve Zhang, güç kaynağının güvenlik ve istikrarını güvence altına aldı. Böylece Çinli astronotlar ikinci kez yörüngede bakım görevi gerçekleştirmiş oldu.

Kaynak: Xinhua