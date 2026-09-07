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Albüm: Çin'de sel ve heyelan nedeniyle bir köy tahliye edildi

Albüm: Çin'de sel ve heyelan nedeniyle bir köy tahliye edildi
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GANZHOU, 7 Eylül 2026 (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Suichuan ilçesine bağlı Gaoping kasabasının Mingkeng köyünde cumartesi günü sel ve heyelan meydana geldi.

GANZHOU, 7 Eylül 2026 (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Suichuan ilçesine bağlı Gaoping kasabasının Mingkeng köyünde cumartesi günü sel ve heyelan meydana geldi. Afetten etkilenen 203 köy sakini tahliye edilerek Shangyou ilçesinin Xiangxing köyünde kurulan geçici barınma merkezine yerleştirildi. Merkez, afetten etkilenenlere yemek ve sağlık hizmetleri sağlıyor.

Kaynak: Xinhua
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