Çin ve Ekvador liderleri Beijing'de bir araya geldi
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 18 Ağustos'ta Beijing'de Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ile görüştü. İki lider, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin artırılması konularını ele aldı. Görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik bağların güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.
BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, salı günü Çin'in başkenti Beijing'de Ekvador Devlet Başkanı Daniel Roy-Gilchrist Noboa Azin ile bir araya geldi.
Kaynak: Xinhua