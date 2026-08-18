Bakan Gürlek'ten yardım istedi: Babamın katili bulunsun, ne olur

Samsun'da 1996 yılında iş yerinde bıçaklanarak öldürülen Hamit Geyik'in kızı Meryem Aydın, yaklaşık 30 yıldır faili meçhul olarak kalan cinayetin aydınlatılması için Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrıda bulundu. Gözyaşları içinde yardım isteyen Aydın, "Ölmeden babamın katilinin de bulunmasını istiyorum. Ne olur, bize yardım edin" dedi.

44 YAŞINDA İŞ YERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, 7 Ocak 1996 tarihinde Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Site Cami Pasajı'nda meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesi'nde gece bekçisi olarak çalışan 44 yaşındaki, 6 çocuk babası Hamit Geyik, görev yaptığı iş yerinde saldırıya uğradı. Geyik'in başına taşla vurulduktan sonra bıçaklandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilere ilişkin herhangi bir ize ulaşılamadı.

DOSYANIN KAPANDIĞINI ÖĞRENDİ

Uzun yıllardır Antalya'da yaşayan 58 yaşındaki Meryem Aydın, babasının ölümünden yıllar sonra Samsun'a gelerek Samsun Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Aydın, cinayetten yaklaşık 20 yıl sonra dosyanın zaman aşımına uğradığı ve kapatıldığı yönünde kendilerine evrak ulaştığını söyledi. Bu gelişmeden yalnızca iki gün sonra annesi Ceyran Geyik'in de yaşadığı acıya dayanamayarak hayatını kaybettiğini belirtti.

"ÖLMEDEN BABAMIN KATİLİNİ BULSUNLAR"

Babasının katillerinin bulunmasını isteyen Aydın, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenerek yardım talebinde bulundu.

Aydın, "Ben 30 yıl önce öldürülen babamın katillerinin bulunmasını istiyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek çok sayıda faili meçhul cinayeti aydınlattı. Ölmeden babamın katilinin de bulunmasını istiyorum. Ne olur bize yardım edin. Ben her gece babamın kaşkolünü kokluyorum. Ne olur babamın katillerini bulun. Biz de yatağa yattığımızda rahat uyuyalım" dedi.

"ALTI KARDEŞ GÖZÜMÜZ YAŞLI"

Babasının ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen acılarının dinmediğini belirten Aydın, "Altı kardeş gözümüz yaşlı. Gözümüzün yaşını dindirin ne olur. Bu cinayet faili meçhul kalmasın" ifadelerini kullandı.

Aydın, ailesinin yıllardır babalarının katilinin bulunmasını beklediğini ve adaletin sağlanmasını istediklerini söyledi.

"BABAMIN MEZARINDA KEMİKLERİ BİLE KALMADI"

Babasının mezarını ziyaret ettiğinde kemiklerinin dahi kalmadığını söyleyen Aydın, cinayetin faillerinin halen dışarıda olmasına tepki gösterdi.

Aydın, "Adalet Bakanım Akın Gürlek eski dosyaları açtığı için Allah ondan razı olsun. İnşallah benim babamın da kemikleri sızlamaz. Onun da katillerini bulur. Babamın mezarda kemikleri kalmadı ama onlar da dışarıda gezmesin" diye konuştu.

AİLE YILLARDIR ADALET BEKLİYOR

Üç çocuk annesi Meryem Aydın, babasının cinayetinin yeniden ele alınmasını ve sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istedi.

Aydın, ailesinin yaklaşık 30 yıldır dinmeyen gözyaşlarının son bulması için dosyanın yeniden incelenmesi ve cinayetin aydınlatılması çağrısını yineledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı