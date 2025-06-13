Alberto Manguel İstanbul'da Okurlarıyla Buluştu

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Arjantinli yazar Alberto Manguel, İstanbul'daki etkinliğinde kitaplarını imzaladı ve 'Manguel'in Türkiye Yolculuğu: Tanpınar'ın İzinde' belgeselinin ilk gösterimini gerçekleştirdi. Manguel, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserine yönelik yazdığı 'Tanpınar'ın İzinde Beş Şehir' kitabını sundu.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Arjantinli yazar Alberto Manguel, İstanbul'da okurlarıyla buluştu. Manguel, kitaplarını imzalarken "Manguel'in Türkiye Yolculuğu: Tanpınar'ın İzinde" belgeselinin de ilk gösterimi yapıldı.

Arjantin Ulusal Kütüphanesi'nin eski genel müdürü, yazar, editör ve çevirmen Alberto Manguel, Türkiye'ye gelerek okurlarıyla buluştu. Beyoğlu'ndaki Yapı Kredi Yayınları'nda gerçekleşen programın odağında Manguel'in, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Beş Şehir" eserine yönelik kaleme aldığı "Tanpınar'ın İzinde Beş Şehir" yer aldı.

Didem Şahin'in yaşamını yitirmesinin ardından yönetmenliğini Melik Külekci'nin devam ettirdiği "Manguel'in Türkiye Yolculuğu: Tanpınar'ın İzinde" belgeselinin ilk gösterimi de yapıldı. Gösterimin ardından Manguel, söyleşi yaptı. Manguel, " Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şehirlerini kitaplar üzerinden okudum ve Atatürk'ün kurduğu dönemler tabii ki geçti. Bu yeni dönemde ben tamamen gözümle gördüğüm şehirleri not etmek durumundaydım. Ahmet Hamdi Tanpınar harika bir yazar ve aslında benim yazdığım kitap, onun üzerine oluşturulmuş notlar şeklinde oldu" dedi.

Söyleşinin ardından Manguel, okurları için kitaplarını imzaladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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