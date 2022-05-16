Alban: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ne İş Yapıyor? - Haberler

MUĞLA (ANKA) - CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla'daki Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi'nden yaşlı yakınlarına gönderilen yazıda, yaşlıların huzurevinden ayrılması bunun mümkün olmaması durumunda il dışında bulunan başka bir huzurevine nakil işlemlerinin başlatılacağının belirtildiğini açıkladı. Alban, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ne iş yapıyor" tepkisini gösterdi.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Yaşlı Bakımevi Müdürlüğü'nün Menteşe'de bulunan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden, yaşlı yakınlarına yazı gönderildiğini açıkladı.

Alban'ın açıklamalarına göre, yazıda; iki yıl önce yapılan teste göre bakımevi binasının hasarlı olduğu ve olası bir depremde yıkılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Binada güçlendirme çalışmalarının yapılması gerektiğinin belirtildiği yazıda, "Bakım ve sorumluluğunu kendiniz veya yakınlarınız üstlenerek kuruluşumuz ayrılış işlemlerini başlatmanız, bunun mümkün olmaması durumunda Bakanlığımız Engelli ve Yaşlı Hizmetlerine bağlı ilimiz dışında bulunan yaşlının durumuna uygun herhangi bir huzur evine nakli sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Yaşlı yakınları, "Devlete emanet ettiğimiz yakınlarımızı 'ya tekrar yanınıza alın ya da başka kente göndeririz' diyorlar. Bizim imkanımız olsa kendimiz bakarız zaten. Başka bir yere de gitmelerini istemiyoruz. Yaşlı insanlara yapılanlar ayıptır, günahtır" tepkisini gösterdi.

Hasta yakınları, başka bir kente nakil işleminin bu hastaları ölüme terk etmekle eş değer olduğunu ifade etti.

Yaşlı yakınlarına gönderilen yazıyı "skandal" olarak değerlendiren CHP'li Alban, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ne iş yapıyor? Bu panik halindeki halk ne yapacağını şaşırdı" tepkisi gösterdi.

Konuyu; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesiyle TBMM gündemine de taşıyan Alban, şu soruların yanıtını istedi:

"-Muğla ilinde, Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin tüm personeli ve ekipmanlarıyla birlikte taşınacağı bir bina, bir tesis yok mudur?

-Bu yönde Muğla ilinde uygun bir tesis, bina veya yerleşke arama çalışmanız olmuş mudur?

-Binanın hasarlı olduğu bilgisinin iki yıl önce verildiğin iddiası vardır. Muğla il sınırları içinde iki yıldır uygun bir yer neden bulunamamıştır?

-Bakım ve İyileştirme Merkezi'nde kalan yurttaşların yakınları Muğla'da yaşamaktadır ve bu kişilerin başka bir kente nakil yapılmasına itiraz etmektedir. Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev yaptığınız kabine; birçok tesis, yol, köprü gibi hizmetleri rekor zamanda yapmakla övünmektedir. Yaklaşık 2 yıldır taşınması gündemde olan bir yaşlı bakımevi ve rehabilitasyon merkezine, Muğla gibi yüzölçümü geniş bir Büyükşehir'de yer bulunamamasını nasıl izah ediyorsunuz?"