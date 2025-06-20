Alanya'daki Otelde Dijital Yemek İsimlikleri ile Misafir Memnuniyeti Artıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde "her şey dahil" sistemiyle faaliyet gösteren otel, dijital yemek isimlikleri uygulamasıyla misafirlere yemeklerin içeriğini görme ve kalorilerini öğrenme imkanı sunuyor.

Türkiye turizminin amiral gemisi Antalya'da bir yandan alternatif destinasyonlar çeşitlendiriliyor, bir yandan da misafirlerin memnuniyetini artıracak uygulamalar hayata geçiriliyor.

Alanya ilçesindeki 5 yıldızlı otelde gıda güvenliğini ön plana çıkaran dijital yemek isimlikleri uygulanmaya başlandı. Uygulamayla misafirler, dokunmatik veya QR destekli ekranlarla restoranda yer alan yemeklerin içeriğine, kalori bilgilerine ve alerjen uyarılarına kolayca erişebiliyor.

4 dilde içerik bilgisi

Otelin Kalite Müdürü Fatma Kozan, AA muhabirine, konaklama sektöründe dijitalleşmenin ön plana çıkmasıyla yiyecek ve içecek sunumlarında da dijitalleşmenin aktif hale geldiğini söyledi.

Restoranda klasik etiketleme yöntemlerinin yerine dokunmatik veya QR destekli ekranlarla misafirlere interaktif bilgilendirme imkanı sunan dijital yemek isimlikleri uygulamasını hayata geçirdiklerini dile getiren Kozan, misafirlerin sadece yemeğin adını değil içinde ne olduğunu anında görebildiklerini kaydetti.

Glüten, laktoz, kuru yemiş veya yumurta gibi alerjen maddelerin sistemde net biçimde Türkçe, İngilizce, Rusça, Almanca gösterildiğini anlatan Kozan, şunları söyledi:

"Yemeklerin isimleri 4 dilde yer alıyor, misafirler, kalori hesabını, besin içeriklerini, yemeğin içerisindeki ürünleri görebiliyorlar ve en önemlisi alerjen etiketlerini görerek hangi yemeği yiyip yememeleri gerektiğini belirleyebiliyorlar. Hem alerjen riski bulunan gruplar için hem sağlık için hem spor yapan misafirlerimiz için kolaylık sağlayan bir uygulama."

Kozan, porsiyon bilgisi, pişirme yöntemi ile ilgili detayların da sistemde sunulduğuna dikkati çekerek, dijital isimliklerin özellikle açık büfe restoranlarda, diyet/sağlıklı yaşam köşelerinde, SPA vitamin barlarında ve çocuk büfelerinde kullanıldığını belirtti.

Misafirlerden de olumlu dönüşler aldıklarını anlatan Kozan, "Misafir memnuniyetini daima ön planda tutuyoruz. Bu uygulama da misafir memnuniyetini artırıyor." dedi.

Sistemin gıda güvenliği bilinci açısından da kuruma büyük bir artı değer kattığını dile getiren Kozan, "Dijital yemek isimlikleri, konaklama tesislerinde sadece bilgi vermekle kalmıyor, güven, konfor ve sağlık odaklı yeni bir yemek deneyimi sunuyor. Misafirin kendini değerli hissetmesini sağlayan bu sistem, gıda mühendisliğiyle teknolojinin buluştuğu başarılı bir örnek olarak öne çıkıyor." diye konuştu.

Misafirler, uygulamadan memnun

İstanbul'dan ailesiyle tatile gelen Gökçe Aksoy, otellerde servis edilen yemeklerin içeriğine dikkat ettiğini söyledi.

İki kızından birinin alerjen problemi yaşadığını ifade eden Aksoy, "Kızım alerjen bir bebekti, o nedenle yediklerine çok dikkat ediyorum. Daha önce farklı otellerde sıkıntı yaşadım, içeriğini net göremediğim yiyecekler nedeniyle bazı problemlerimiz oldu ama burada görebiliyoruz ve ona göre içerikli yiyecekler tercih ediyoruz. Tatilimiz de keyifli geçiyor." dedi.

Misafirlerden Yağız Özhan Türk de İstanbul'dan tatil için geldiğini ve sporla uğraştığını dile getirdi.

Uygulamanın yemek tercihlerini kolaylaştırdığını belirten Türk, "Düzenli diyet yapan bir insanım. Burada yemeğin yağ oranını, kalorisini net görebiliyorum, ona göre de tercih yapıyorum. Daha çok protein ağırlıklı, yağdan uzak yiyecekleri tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.