Fenerbahçe, Kante'nin maaş detaylarını açıkladı! Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı

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Fenerbahçe Kulübü'nün olağan mali genel kurul toplantısı büyük bir katılımla devam ederken, Başkan Aziz Yıldırım gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarların heyecanla takip ettiği süreçte Yıldırım, dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusu N’Golo Kante transferinin tüm maaş detaylarını şeffaflıkla kamuoyuna duyurdu.

3 YILLIK TOPLAM MAAŞ 46.9 MİLYON EURO

Mali genel kurulda kulübün ekonomik tablosu ve transfer bütçesine dair önemli bilgiler paylaşan Başkan Aziz Yıldırım, Kante’ye ödenecek yıllık ücret dağılımını tek tek açıkladı. Yapılan sözleşmeye göre Fransız yıldızın sezona göre alacağı garanti maaş detayları şu şekilde:

2025/2026 Sezonu: 16.9 Milyon Euro

2026/2027 Sezonu: 19 Milyon Euro

2027/2028 Sezonu: 11 Milyon Euro

Dünyaca ünlü yıldızın 3 yıllık süreçte sarı-lacivertli kulüpten kazanacağı toplam net maaş yükümlülüğü ise 46.9 Milyon Euro olarak netleşti.

TOPLAM MALİYETİ 56.9 MİLYON EURO

Ayrıca N'Golo Kante'nin menajerine Çağlar Söyüncü’nün sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle ödenecek 3 milyon Euro tazminat da dahil 5 milyon Euro ödenecek. N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye toplam maliyeti, Al-Ittihad'a ödenen 5 milyon Euro'luk bonservis dahil 56.9 milyon Euro'yu bulacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 11 maçta 842 dakika süre alan 35 yaşındaki Fransız orta saha Kante, gol ya da asist katkısında bulunamadı.