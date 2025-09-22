Alanya'daki Orman Yangınları 1350 Hektar Alanı Sardı

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki 6 mahallede etkili olan orman yangınlarında yaklaşık 1350 hektar alan zarar gördü.

Alanya'nın Aliefendi, Kargıcak, İspatlı mahallelerinde 18 Eylül'de saat 22.00 sıralarında, 19 Eylül gecesi ise Yaylakonak, Şıhlar ve Kocaoğlanlı mahallelerinde orman yangınları çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangınlara 13 helikopter, 4 uçak, 200 kara aracı ve 750 personelle müdahale edildi. Yangınlar 21 Eylül'de tamamen kontrol altına alındı. İlk tespitlere göre Aliefendi, İspatlı ve Kargıcak mahallelerinde 400 hektarı orman olmak üzere yaklaşık 650 hektar alan, Yaylakonak, Şıhlar ve Kocaoğlanlı mahallelerinde ise yaklaşık 500 hektarı orman olmak üzere 700 hektar alan bölge zarar gördü. Toplamda yaklaşık 1350 hektarlık alanın yangından etkilendiği belirlendi. Yangında ayrıca inşaat halindeki 2'si villa 4 ev ve 1 araç hasar gördü.

HASAR TESPİTİNE BAŞLANDI

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, bugün soğutma çalışmalarının halen devam ettiği Şıhlar, Yaylakonak ve Kocaoğlanlı mahallelerinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Öztürk ekiplerden bilgi alırken, vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi. Öztürk, "Yangınların söndürülmesi için ilk andan itibaren canla başla, aralıksız mücadele eden tüm kurum ekip ve personellerimize gönülden teşekkür ediyorum. Yangından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Rabbim, şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun" dedi.

ALANYA CAZ FESTİVALİ İPTAL EDİLDİ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de yangından en çok etkilenen Aliefendi Mahallesi'nde muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Özçelik, alınan kararları ve destek planlarını ayrıntılarıyla anlattı. Başkan Özçelik, "Bizim belediyemizin uzun yıllardır geleneksel hale getirdiği, bu yıl 20'ncisini yapmayı planladığımız Uluslararası Alanya Caz Festivali, yangın felaketi nedeniyle iptal edilmiştir. Çünkü ciğerlerimiz yanarken eğlence yapmayı doğru bulmadık. Festival için ayrılan bütçeyi, doğrudan yangından zarar gören vatandaşlarımızın yararına kullanma kararı aldık. Önümüzdeki günlerde bu desteğin nasıl somut hale geleceğini kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu. Özçelik ayrıca devlet kurumlarıyla yapılan koordinasyona değinerek, "AFAD'ın daha önce Manavgat yangınında uyguladığı prosedürün Alanya'da da devreye alınması için girişimler yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü de sera naylonu, hortum ve sulama ekipmanları gibi tarımsal zararların telafisi için destek verecek" dedi.

YEŞİL BANT ÖNLEMİ GELİYOR

Başkan Özçelik, yangınla mücadelede en önemli konulardan birinin evlerin korunması olduğunu belirterek, yeni bir önlem planını açıkladı. Başkan Özçelik, "Yangın sırasında alevler evlere kadar geldi. Bizim, büyükşehrin ve orman ekiplerinin araçlarıyla evleri korumak zorunda kaldık. Bundan sonraki süreçte evlerin çevresinde doğal bir koruma kalkanı oluşturulması için yeşil bant uygulaması başlatıyoruz. Bunun için ciddi sayıda keçiboynuzu ve zeytin ağacı temin ederek vatandaşlarımıza dağıtacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu fidanları evlerinin etrafına dikerek yangına karşı doğal bir güvenlik hattı oluşturmalarıdır" diye konuştu. Özçelik, belediye ekiplerinin köyleri gezerek vatandaşlara psikolojik destek vereceğini de duyurdu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Diğer yandan yangın sonrası küle dönen alanlar dron ile görüntülendi. Görüntülerde; siyahlaşan ağaçlar ve geniş yanmış sahalar yangının boyutunu gözler önüne serdi.