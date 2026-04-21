Alanya'da okul saldırılarına ilişkin provokatif paylaşım yapan kişi tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarına destek veren sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan H.A. tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında okul saldırılarını destekleyici paylaşımlar yaptığı belirlenen H.A'yı (54) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk