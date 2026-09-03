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Alanya'da kuyuya düşen kedi kurtarıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir muz serasındaki su kuyusunda mahsur kalan kedi, İHH'nın Alanya birimi tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir muz serasındaki su kuyusunda mahsur kalan Kedi, İhh'nın Alanya birimi tarafından kurtarıldı.

Okurcalar Mahallesi'ndeki bir muz serasında bulunan 10 metre derinlikteki su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark eden sahibi, durumu İHH Arama Kurtarma Alanya ekibine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen arama kurtarma ekibi, yaklaşık 4 gündür kuyuda mahsur kaldığı belirlenen kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kedi, halat yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Ekipler, kediyi sahibine teslim etti.

Kaynak: AA
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