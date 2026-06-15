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Kızılırmak Deltası'nda nilüferler su yüzeyini kapladı

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Samsun'un Alaçam ilçesindeki Kızılırmak Deltası'nda açan nilüferler, su yüzeyini kaplayarak eşsiz bir doğa manzarası oluşturdu. UNESCO Geçici Listesi'ndeki bölge, yaz mevsimiyle birlikte biyolojik çeşitliliğini sergiliyor.

Samsun'un Alaçam ilçesindeki sulak alanlarda açan nilüferler, oluşturdukları manzarayla ilgi çekiyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nın Alaçam ilçesi Habilli Mahallesi Kanal Boyu mevkisinde açan ve "lotus" olarak da bilinen nilüferler, su yüzeyini kapladı.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla doğal yaşamın canlandığı bölgede açan nilüferler, deltada güzel görüntüler oluşturdu.

Dronla görüntülenen nilüferlerle kaplı alanlar, bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne serdi.

Zengin biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan Kızılırmak Deltası, sahip olduğu doğal yapısıyla bölgenin önemli sulak alanları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Samet Atasoy
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