Aksu yangını 2'nci gününde; 2 bini aşkın hane elektriksiz kaldı

ANTALYA- ISPARTA KARA YOLU KAPATILDI

Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangını nedeniyle Antalya- Isparta kara yolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım, tali yol üzerinden sağlanıyor. Bölgedeki ahırlarda bulunan büyükbaş hayvanlar, etrafı telle çevrilen bir futbol sahasına alınarak, alevlerden korundu. Yeşilkaraman Mahallesi'nde tahliye edilen evlerden bazıları yanarken, sera ve ahırlar da zarar gördü. Yangının ilk başladığı Karaöz Mahallesi'nde ise bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Bölgede oturan köylülerden bazıları, evlerinin ve ahırlarının yanması nedeniyle gözyaşı döktü. Havadan ve karadan müdahale sürerken, söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek veriyor.

'KUMLUCA'DAKİ YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ'

Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, yangının devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu. Daha sonra açıklamada bulunan Vali Hulusi Şahin, "Dün bu saatlerde başlayan orman yangını, birkaç saat önce tekrar hızlandı. Rüzgar nedeniyle birkaç yerden orman teşkilatımızın yapmış olduğu setleri kırarak Karaöz Mahallemizin ve içinde bulunduğumuz Yeşilkaraman Mahallemizin içlerine yayıldı. Buradaki evleri, seraları, hayvan ahırlarını tehdit etti. Arkadaşlarımız yoğun çaba gösterdiler ve ilk etapta zarar gören birkaç ev dışında diğer evleri kurtardılar. Bu arada yine öğle saatlerinde Kumluca'da büyük bir yangın başladı. O yangın da devam ediyor fakat enerjisi düşürüldü. Orada da 10 kadar eve zarar verdi ancak şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmiyor ve mücadele havadan ve karadan devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanımızla, İçişleri Bakanımızla devamlı irtibat halindeyiz. Ekiplerimiz hem havadan hem karadan devam ediyor çalışmaya" dedi.

'RÜZGARDA HAFİFLEME VAR, BU DA AVANTAJIMIZA'

Yangının, jandarma karakolunu da tehdit ettiğini aktaran Vali Şahin, "O yüzden bahçesindeyiz. Fakat arkadaşlarımızın aldığı tedbirle hem karakolu, hem diğer binaların büyük bölümünü kurtardık. Bir miktar ziyan var, birkaç tane de telef olmuş hayvan gördüm. Bunları yangın bittikten sonra zarar ve hasar tespitlerini yapacağız. Buradaki yangın devam ediyor. Fakat yerleşim yerlerini tehdit boyutu şu an itibarıyla büyük oranda azaltıldı. Arkadaşlarımız mücadele ediyor. Bir miktar rüzgarda hafifleme var, bu da bizim avantajımıza. Bunu kullanarak hava kararana kadar havadan; hava karardıktan sonra sabaha kadar da karadan mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

Birkaç ilçede daha yangın çıktığını aktaran Şahin, "Ama onlar küçüktü. Aksu ilçemizde, Karaöz'de dün 16.20 sularında çıkmıştı, 24 saati aştı ve devam ediyor bu yangın. Mahalleleri belli aralıklarla tahliye ediyoruz. Aynı zamanda da bir taraftan vatandaş tehdit ortadan kalkınca geri dönüyor. Bazı yerlerde tehdit gördüğümüzde tahliye yapıyoruz, bazı yerlerde de tehdit ortadan kalktığında vatandaşlar tekrar evlerine gelebiliyor. Yangının başka ilçelere sıçraması küçük oldu onlar da engellendi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı