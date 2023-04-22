Akşener'den Erdoğan'a: "Bu Sol Elde PKK Var, Recep Bey. Bu Sağ Elinde de Hizbullah Var. Terör Örgütleri ile Berabersin"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Elmadağ’da; “Recep Bey dün de ‘Sayın Kılıçdaroğlu’nun Kandil’den talimat aldığını’, benim de ‘teröristlerle yan yana ve kol kola olduğumu’ söylemiş. Çok ilginç… Bu sol el, bu sol elde PKK var, Recep Bey. Bu sağ elinde de Hizbullah var. Terör örgütleri ile berabersin” dedi.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: ÜNAL AYDIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Elmadağ'da; "Recep Bey dün de 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun Kandil'den talimat aldığını', benim de 'teröristlerle yan yana ve kol kola olduğumu' söylemiş. Çok ilginç… Bu sol el, bu sol elde PKK var, Recep Bey. Bu sağ elinde de Hizbullah var. Terör örgütleri ile berabersin" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Elmadağ'da yurttaşlar ile bayramlaştı. Elmadağ Belediyesi Çay Bahçesi'ndeki bayramlaşmada konuşan Akşener, 31 Mart seçimlerinde önemli bir iş yaptıklarını vurguladı, "CHP ve İYİ Parti yan yana geldi. Millet İttifakı'nı 31 Mart'ta yerel seçimlere taşıdı. O neyi sağladı? 11 büyükşehrin Millet İttifakı'nın belediyesini kazanmasını sağladı. Meral Akşener'in kişisel olarak buradan bir kuruşluk; ister maddi, ister manevi şahsi bir faydası olduysa, Allah buradan gitmeyi nasip etmesin. Ama Türkiye'nin çok büyük fayda oldu" dedi.

Akşener, bu faydaları sıralayarak, "Önce belediyeler eliyle hırsızlıkların önüne geçildi. Belediyeler eliyle kayırmacılığın önüne geçildi. Sonra belediyeler eliyle, özellikle Ankara Belediyesi'nin hepimize gösterdiği bir duruş ve tutumla, çılgın proje denilen manyaklıkların, aslında cebimizden çalınan paranın, 3-5 kişinin cebine nasıl aktarıldığını gösterdi" diye konuştu.

Akşener, uzun yıllardır derin yoksulluk ve kadınlar üzerine çalıştığını kaydederek, şunları söyledi:

"Derin yoksulluk oldu adı, son dönemde. Bizzat kendim çalışıyorum ki adı derin yoksulluk. Öyle evler var ki, bir kere bütün evler fakir. Onu bilesiniz. Kendinizden biliyorsunuz. Kadınların tümü biliyor. 1 kilo kıyma ile dün 4 çeşit yemek pişirmekle övünürken, şimdi de 6 çeşidi zor yapıyorsunuz. O 1 kilo kıymayı bulmak imkanı yok, yarım kilo kıyma, belki 250 gram kıyma ile 6 çeşit yemek yapmaya gayret ediyorsunuz. Türkiye'de çocuklarda bodurluk başladı, o cüceliğe götürecek adamı. Sebep ne, sebep protein eksikliği. Yanımda duran Mansur Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Kendim giriyorum evlere, kapıları kendim çalıyorum. O evlerin buzdolaplarında normal şartlarda fare girse kafası yarılır. O gördüğüm evlerin buzdolaplarında ayda 1 kilo et alabilen ve buzdolabına koyabilen kadınların mutluluğunu görüyorum.

"FAKİRLİKTE EŞİTLİK VAR"

Fakirlikte eşitlik var, yoksullukta eşitlik var. Etnik ve dini aidiyetlerin tümünde eşiklik var, bilesiniz. Bir tek eşitsizlik nerede var biliyor musunuz? AK Parti'ye oy verenler ile onlara ulaşamayanlar arasında var. O evlerde çok ilginç bir biçimde engeli çocuklar var. Sebebi nedir bilmiyorum, inşallah seçimden sonra çalışacağız. O evde, yani bu kişi şu mudur, bu mudur demeden, yanımda duran beyefendinin, sizin oylarınız ile seçilmiş Mansur Başkanımızın ayda 1 kere gönderdiği 1 kilo etmek almak mecburiyeti olan kartlar var.

Eti sallaya sallaya getirmiyor. İstediği marketten o ailenin kadını gidiyor, alıyor. Ağrılısı da, Diyarbakırlısı da, Çankırılısı da alıyor. Hiçbir ayrım yok. Ama çıkıp ağızlarını büze büze diyorlar ki; 'Mansur Yavaş'a şunlar oy vermez'. Hadi oradan be, hadi oradan be. O ayrım yapmıyor ki. Sen bunu ağzını büke büke söyleyenler, sen o eve giriyor musun kardeşim? O evde yaşananı biliyor musun? İşte yanımda oturan beyefendi biliyor."

"TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE BERABERSİN"

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Recep Bey dün de 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun Kandil'den talimat aldığını', benim de 'teröristlerle yan yana ve kol kola olduğumu' söylemiş. Çok ilginç. Yahu bebek katilinin kardeşine 'Bizim Mehmet' diyen sensin kardeşim. İkincisi; şu elinde PKK var, aile gibisiniz mübarekler. Öyle 'Bizim Mehmet.' Ayrıca 31 Mart'ın İstanbul'daki ikinci seçiminde sen Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkmasına sebep oldun. Kırmızı bültenle arandığından hiç haberi yokmuş. Ayakkabı numarasını bilen malum şahıs da… Bu arada işin daha vahimi oldu 31 Mart'ta. Ben Üsküdar'da ikamet ediyorum. Temel Bey ile beraber biz, Kandil ile kağıt imzalamışız. İkimiz hem de. Bu arkadaş bostan korkuluğu. Her ikimizin de dokunulmazlığı yok. Yuh olsun sana be, eğer o kağıdı imzalayıp da biz hala geziyorsak. Bu sol el, bu sol elde PKK var, Recep Bey. Bu sağ elinde de Hizbullah var. Terör örgütleri ile berabersin."

"ATMA RECEP BEY, DİN KARDEŞİYİZ"

Akşener, Erdoğan'ın "Diyanet'i kapatacaklar" iddiasına ise "Diyanet'in kuran Atatürk'ümüz. Oraya uzanan eli kırarım ben be. Senelerdir Diyanet ile uğraşan sizsiniz. Tarikat ve cemaatlere vermek için gayret eden sizsiniz. İçine atadığınız adamlar yanlış olabilir. Kurum bizim, Atatürk'ümüzün. Oraya uzanan elleri kırarım. Atma Recep Bey, din kardeşiyiz. Atıp atıp duruyorsun" diye yanıt verdi.

"KİMSE AĞZINI AÇAMIYOR"

Yavaş ise yurttaşların bayramını kutlayarak, "Bazen birisi bağırır, her işi yoluna koyar. Oradan birisi bağırdı, işi yoluna koydu. Türkiye'de zaman zaman senin gibi bağırıp işi yoluna koyacak insanlara var. Çünkü herkes sustu, kimse ağzını açamıyor. Senin gibi biri seslendiği zaman akşam vakti kapıyı çalıyorlar hemen 'Gel bakalım" diye konuştu.

Yavaş, AKP'li ilçe belediyelerinin Büyükşehir Belediyesi'nin yardım tekliflerini reddettiğini belirterek; "Dediler ki 'Biz istemiyoruz.' Niye? 'Sen başka partilisin.' Ben kimseyi ayırmıyorum, ama siz kendinizi ayırıyorsunuz. Bu durum bilmenizi istiyorum" dedi. Yavaş, kendilerinden yardım isteyen bütün ilçe belediyelerine destek sunduğunu söyledi.

Yavaş, Ankara'da çözdüğü sorunları anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz vatandaşın sıkıntıları gidermek için buradayız. Değerli hemşerilerim sizin paranızı harcıyoruz. Bir başka yerden gelmiyor para. Bu paralar harcanırken vatandaşın isteği doğrultusunda harcanacak. Yerel yönetim olmasının sebebi bu. Yolları, Karayolları yapıyor, suyu da eskiden Devlet Su İşleri yapıyordu. Belediyeye ne ihtiyaç vardı? İşte belediyeye ödediğiniz vergiler, elektrik, su, yol gibi dönecek denmesinin sebebi, sizler isteyeceksiniz biz yapacağız. Türkiye'de ilk defa bütçeyi yaparken 550 tane kuruluşa yazı yazıyoruz. Önümüzdeki yılın bütçesini yapıyoruz, nelere, nasıl yatırım istiyorsanız bize bildirin, biz ona göre yatırım yapalım diye ilk defa katılımcı bütçe yaptık."