Akseki'de İlk Kar Yağışı Başladı

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Göktepe ve Yıldız dağlarına mevsimin ilk karı düştü, dağların zirveleri beyaza büründü.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Göktepe ve Yıldız dağlarına mevsimin ilk karı düştü.

Çimi Mahallesi'ndeki 2 bin 560 rakımlı Göktepe ve Yıldız dağlarının zirveleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer birkaç santimetreyi bulduğu bölgede yayla sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan dağın oluşturduğu manzarayı seyretme imkanı buldu.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
