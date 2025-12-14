Hasandağı'nda mahsur kalan 2 üniversiteli, askeri helikopterle kurtarıldı

AKSARAY'da Hasandağı'na tırmanış yaparken mahsur kalan üniversite öğrencileri Hikmet Yıldız (22) ve Yusuf Güney (22), askeri helikopterle kurtarıldı.

Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde öğrenim gören 4'üncü sınıf öğrencileri Hikmet Yıldız ve Yusuf Güney, Aksaray'a gelip Hasandağı'na tırmanış yaptı. Karlı zeminde soğuktan mahsur kalan 2 öğrenci, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine Afad, jandarma ve UMKE'den oluşan 50 kişilik arama-kurtarma ekibi, bölgeye sevk edildi. Ardından bölgeye askeri helikopter çağrıldı. Soğuktan etkilendiği anlaşılan 2 öğrenci, askeri helikopterle bulundukları yerden alınarak, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

'DONMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER'

Hastanede öğrencileri ziyaret edip açıklama yapan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Necmettin Erbakan Üniversitesi son sınıf öğrencileri için ivedi bir şekilde arama kurtarma başlattık. Kurtarmak için hava ambulansı, AFAD istedik. Konya Ana Jet Üssü'nden gelen helikopterle müdahalemizi gerçekleştirdik. Jandarmadan 3 tim, 12 personel, 4 ambulans,1 UMKE, 15 sağlık personeli ve 11 AFAD arama kurtarma ekibi ile 5 kişilik tırmanma ekibiyle birlikte çevre illerden Nevşehir ve Niğde'den gelen 4'er kişilik ekiple hep beraber yürütürken, helikopter yardımıyla öğrencilerimizi kurtardık. Şu anda hastanedeler. Donma tehlikesi geçirdiler ve sağlık durumları iyi. Hasandağı bir dünya harikası, kar yağınca ayrı bir güzel oluyor. Bizim ricamız izinsiz tırmanış yapmayın. İzinsiz tırmanış olunca bu hadiseleri yaşıyoruz." diye konuştu.