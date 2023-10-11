Aksaray'da kaza sonucu hayatını kaybeden motosikletli kurye depremden yaralı kurtulmuş

AKSARAY'da otomobille çarpışması sonucu yaşamını yitiren motosikletli kurye Mehmet Efe Altan'ın (22), Hatay'da depremden yaralı olarak kurtulduğu ortaya çıktı. 3 ay önce evlenen Altan'ın, son siparişi teslim etmeye giderken kaza yaptığı ve sipariş tesliminin ardından dün yeni aldığı otomobille, eşini gezdirmeye çıkacağı öğrenildi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 50'nci Caddede meydana geldi. Pizzacıda kurye olarak çalışan Mehmet Efe Altan idaresindeki 68 ACU 239 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ali Kağan K. yönetimindeki 06 AD 5986 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Altan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Altan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ali Kağan K.'nin de emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. DEPREMDE YARALI OLARAK KURTULMUŞ Mehmet Efe Altan'ın cenazesi otopsinin ardından Hatay'ın Yayladığı ilçesi Görentaş Mahallesi'nde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Altan'ın tabutu cenaze aracına yüklenirken 2 aylık hamile eşi Eymen Altan ise ağladı. Altan'ın, 06 Şubat'ta yaşanan depremde yaralı kurtulduğu, aynı evdeki ablası Şenel Altan, ağabeyi Mehmet Altan ile bir yeğenin yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

'YEĞENİM HATALI SOLAMA NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ'

Altan'ın cenazesini teslim alan dayısı Hüseyin Dolangaç, yeğenine çarpan otomobilin hatalı sollama yaptığını öne sürdü. Dolangaç, "Yeğenim, dün akşam üstü motosikletle sipariş götürürken, karşıdan gelen otomobil hatalı sollama yaparak motosiklete çarpmış. Kaza sonrası maalesef yeğenimi kaybettik. Cenazesini Hatay'ın Yayladağ ilçesi Görentaş köyüne götürüp orada defnedeceğiz." dedi. DEPREMDEN YARALI OLARAK KURTULDU

Yeğeni Altan'ın depremden yaralı olarak kurtulduğunu belirten Dolangaç, "Yeğenim, depremden yaralı kurtuldu. Aynı evdeki ablası Şenel Altan, ağabeyi Mehmet Altan ile bir yeğeni hayatını kaybetti. Depremden yaralı olarak kurtulduktan sonra köye yerleşti. Köyde iş bulamayınca da Aksaray'a geldi. Burada iş buldu ve çalışıyordu." diye konuştu.

YENİ ALDIĞI OTOMOBİLLE, EŞİNİ GEZDİRMEK İSTEMİŞ Yeğeni Altan'ın, son siparişe teslim etmeye giderken kazanın olduğunu hatırlatan Dolangaç, "Kazadan önce, eşinin bileziklerini satıp, yakınlarından borç alıp kendine yeni bir otomobil almıştı. Aldığı otomobili çalıştığı dükkanın önünde duruyor. İçine binip bir yere gidemedi. Otomobili, satın aldıktan sonra eniştesi getirip dükkanın önüne park etmiş. Eşini arayıp son servis sonrası yeni otomobil gezdireceğini söylemiş. Ama kısmet olmadı. Daha araca binip kontağını dahi çeviremedi." dedi. BABASIYLA AYNI KADERI PAYLAŞTI

Dolangaç, yeğeninin babasıyla aynı kaderi paylaştığını belirterek,"Yeğenim, babasıyla aynı kaderi paylaştı.Çünkü, kendisi daha doğmadan babası vefat etti.Yeğenim de 3 ay önce evlendi ve eşi 2 aylık hamileydi. Şimdi ise kendi, çocuğu babasız büyüyecek. Kendisi de çok çile çekerek büyümüştü." dedi.

YENİ ARACINA BİNMESİ KISMET OLMADI Eniştesi Serkan Yılmaz ise,"Dün saat 16.30 sıralarında yeni bir otomobil satın almıştık. Saat 20.00 ise mesaisi bitecekti. Kaza da yaşamını yitirdi. Son seferini yapmaya çıkmış. Son seferi sonrası aracıyla, eşini, kardeşlerini gezdirecekti. Bize de iş çıkışı aracı kutlamak için tatlı alıp getirecekti. Kısmet olmadı." dedi.