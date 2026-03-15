Tuz Gölü'nde kaçak avlanan şüpheliler dronlara ateş açtı

Aksaray'da Tuz Gölü'nde kaçak avlanan kişiler, avcılık ekiplerine tüfekle ateş açarak bir müfettişi yaraladı. 50 ördekle kaçan şüpheliler dron görüntüleri ile tespit edilip tutuklandı.

AKSARAY'da Tuz Gölü'nde kaçak avlanan şüpheliler, baskın yapan görevliler ile kullandıkları dronlara tüfekle ateş etti. Bir orman muhafaza memurunu yaralayıp, dronu düşüren 2 kaçak avcı, avladıkları 50 ördeği alıp, atla kaçtı. Dron görüntülerinden tespit edilip yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 4 Mart'ta Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde meydana geldi. Aksaray sınırları içerisinde kalan kısımda, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı olarak usulsüz avlanma yapıldığı ihbarı alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Aksaray Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araçla olay yerine geldi. Bölgede su olunca 9 kişilik ekip 5 kilometre yürüyüp, güme kurulu alanda canlı mühre ile usulsüz avlanma yapıldığını tespit etti. Avcılar, tüfekle ekiplerin üzerine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği bir orman muhafaza memuru yaralandı. Yaralanma anı ise dron kamerasıyla kaydedildi. Avcılar, ayrıca ekiplerin kullandığı drona da ateş açarak düşürdü.

Ardından şüpheliler, avladıkları değişik türdeki yaklaşık 50 ördekleri toplayıp, atla kaçtı. Ekipler, durumu jandarmaya bildirdi. Düşürülen dron görüntülerinden avcıların Özgür A. (31) ile Hami Ü. (34) olduğu belirleyip, 2 kaçak avcıyı yakalayarak gözaltına aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aksaray Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalanan 2 kişi hakkında 50 ördek için 776 bin 374 TL idari para cezası uyguladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür A. ile Hami Ü., mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Tek tek vurup indirdiler
Devrim Muhafızları'ndan 'öldü' denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama

Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Benfica son nefeste kazandı

Yine dört ayak üstüne düştü!
İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var! Arakçi yeniden gündeme getirdi

İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var
Bircan Bali ve Esra Balamir'in Zuhal Topal hakkındaki ifadeleri tepki çekti: Çok iri ve hiç seksi değil

Zuhal Topal için söyledikleri ortalığı karıştırdı! Tepki yağıyor
Bakan Göktaş, ailelere Mark Zuckerberg'in fotoğrafıyla uyarıda bulundu

Ailelere bu fotoğrafı hatırlatıp uyarıda bulundu
Benfica son nefeste kazandı

Yine dört ayak üstüne düştü!
Saran'a söz vermiş! Tedesco'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı

Saran'a söz vermiş! Tedesco'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı
Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski'den görüşme talebinde bulundu

Trump "Yardım isteyeceğimiz son kişi" dedi, Netanyahu kapısını çaldı