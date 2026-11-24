Aksaray'da Ankara-Niğde otoyolunda yolcu otobüsü devrildi, yaralılar varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aksaray'da saat 13.00 sıralarında Ankara-Niğde otoyolu Alayhan gişeleri yakınında yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Kazada yaralıların olduğu bildirilirken olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AKSARAY'da yolcu otobüsü devrildi. Yaralıların olduğu belirtilirken, kaza yerine ambulanslar sevk edildi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Ankara- Niğde otoyolu Alayhan gişeleri yakınında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada, yaralıların olduğu bildirildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı