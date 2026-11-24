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AKSARAY'da yolcu otobüsü devrildi. Yaralıların olduğu belirtilirken, kaza yerine ambulanslar sevk edildi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ankara- Niğde otoyolu Alayhan gişeleri yakınında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada, yaralıların olduğu bildirildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı