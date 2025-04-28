Elektriklerin kesildiği İspanya'da OHAL ilan edildi

Elektriklerin kesildiği ülkede OHAL ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Barcelona U19'a direnemedi

Çok istedik ama olmadı! Canınız sağolsun çocuklar
Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler

İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler

Emekli astsubay dehşet saçtı! 14 yaşındaki oğlunu odaya kilitleyip önce eşini sonra da kendini vurdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da emekli astsubay Cesur Bulanık, 14 yaşındaki oğlunu odaya kilitledikten sonra, evde tartışma yaşadığı eşini tabancayla öldürdü. Yaşanan dehşetin ardından Bulanık intihar ederken, silah sesin duyan 14 yaşındaki çocuğun 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istediği öğrenildi.

Aksaray'da emekli astsubay Cesur Bulanık (46), evde yaşanan tartışma sırasında oğlu Y.T.B.'yi (14) odaya kilitledikten sonra eşi Nazmiye Bulanık'ı (45) tabanca öldürüp, intihar etti.

Emekli astsubay dehşet saçtı! 14 yaşındaki oğlunu odaya kilitleyip önce eşini sonra da kendini vurdu

OĞLUNU ODAYA KİLİTLEYİP, EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Şeh Hamit Mahallesi 3300 Sokak'ta 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Cesur Bulanık, belirlenemeyen nedenle eşi Nazmiye Bulanık'la tartışmaya başladı. Yaşanan gerginlik sırasında tartışmaya şahit olan oğlu Y.T.B.'yi odasına kilitleyen Cesur Bulanık, tabanca ile eşi Nazmiye Bulanık'a ateş ederek göğsünden yaraladı. Ardından tabancanın namlusunu başına dayayıp ateş etti.

Emekli astsubay dehşet saçtı! 14 yaşındaki oğlunu odaya kilitleyip önce eşini sonra da kendini vurdu

OĞLU 112'DEN YARDIM İSTEDİ

Silah sesini duyan Y.T.B., 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Pencereden eve giren ekipler, çifti kanlar içinde buldu.

Emekli astsubay dehşet saçtı! 14 yaşındaki oğlunu odaya kilitleyip önce eşini sonra da kendini vurdu

İNTİHAR ETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazmiye Bulanık'ın hayatına kaybettiği, ağır yaralı olduğu belirlenen Cesur Bulanık ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cesur Bulanık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Silah sesini duyup şok geçiren Y.T.B. ise ekipler tarafından sakinleştirilip Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ailenin beslediği kedisi ise balkonun kenarında bekledi.

Çiftin, yaklaşık 6 ay önce Aksaray'a taşındığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Emekli astsubay dehşet saçtı! 14 yaşındaki oğlunu odaya kilitleyip önce eşini sonra da kendini vurdu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

YEMİN OLSUN BU YAŞANAN AİLE DRAMLARI ÜLKEDE YAŞANIPTA KEYFİMİ EN ÇOK KAÇIRAN OLAYDIR

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.