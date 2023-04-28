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İlan ortaya çıktı! İzmir'de küle dönen milyonluk lüks daireleri "akıllı ev" diye satışa sunmuşlar

Güncel Haberler

İzmir Narlıdere'de bulunan 8 katlı, 40 daireli Folkart Sitesi'nde çıkan yangın 7. saatte kontrol altına alınırken, sabah saatlerinde ortaya çıkan görüntü yangının vahametini gözler önüne serdi. Küle dönen milyonlarca liralık dairelerle ilgili ortaya çıkan bir detay ise büyük ses getirdi. Bir emlak sitesinde yer alan ilanlarda, sitedeki dairelerin "Akıllı ev" statüsünde satışa çıkarıldığı görüldü.

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart isimli lüks sitede saat 22.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar yerden, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.

'Akıllı ev' diye milyonlarca liraya satılan İzmir'deki lüks daireler ilk yangında küle döndü

Çalışmaların 7. saatinde kontrol altına alınan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, dumandan etkilenen ve yaralanan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

'Akıllı ev' diye milyonlarca liraya satılan İzmir'deki lüks daireler ilk yangında küle döndü

Soğutma çalışmaları sürerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangının büyüklüğü de ortaya çıktı. Saatlerce devam eden yangında neredeyse tüm daireler küle döndü.

'Akıllı ev' diye milyonlarca liraya satılan İzmir'deki lüks daireler ilk yangında küle döndü

Milyonlarca liraya satılan lüks dairelerle ilgili ortaya çıkan bir detay ise büyük tartışma yarattı. Bir emlak sitesinde yayınlanan ilanlarda, Folkart isimli sitedeki dairelerin "Akıllı ev" statüsünde ve 4+1 bir dairenin 20 milyon TL'ye yakın ücretlerle satışa sunulduğu görüldü.

'Akıllı ev' diye milyonlarca liraya satılan İzmir'deki lüks daireler ilk yangında küle döndü

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Folkart Towers Narlıdere İzmir Güncel Haberler

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