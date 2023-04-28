İlan ortaya çıktı! İzmir'de küle dönen milyonluk lüks daireleri "akıllı ev" diye satışa sunmuşlar

İzmir Narlıdere'de bulunan 8 katlı, 40 daireli Folkart Sitesi'nde çıkan yangın 7. saatte kontrol altına alınırken, sabah saatlerinde ortaya çıkan görüntü yangının vahametini gözler önüne serdi. Küle dönen milyonlarca liralık dairelerle ilgili ortaya çıkan bir detay ise büyük ses getirdi. Bir emlak sitesinde yer alan ilanlarda, sitedeki dairelerin "Akıllı ev" statüsünde satışa çıkarıldığı görüldü.

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart isimli lüks sitede saat 22.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar yerden, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.

7. SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Çalışmaların 7. saatinde kontrol altına alınan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, dumandan etkilenen ve yaralanan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

YANGININ VAHAMETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Soğutma çalışmaları sürerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangının büyüklüğü de ortaya çıktı. Saatlerce devam eden yangında neredeyse tüm daireler küle döndü.

DAİRELER "AKILLI EV" İÇ ÖZELLİĞİYLE SATIŞA SUNULUYOR

Milyonlarca liraya satılan lüks dairelerle ilgili ortaya çıkan bir detay ise büyük tartışma yarattı. Bir emlak sitesinde yayınlanan ilanlarda, Folkart isimli sitedeki dairelerin "Akıllı ev" statüsünde ve 4+1 bir dairenin 20 milyon TL'ye yakın ücretlerle satışa sunulduğu görüldü.