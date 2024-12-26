Akdeniz Üniversitesinde 2024 Akademik Töreni Düzenlendi

Akdeniz Üniversitesinde, 2024 yılında akademik unvan alan, unvanı yükseltilen ve kadroya atanan öğretim üyeleri için "Akademik Tören" organize edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, üniversite yerleşkesindeki Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, dünyanın en güzel şehirlerinden birinde görev yapmanın gurur verici olduğunu, Akdeniz Üniversitesinin başarılarıyla da ayrıca gururlandıklarını söyledi.

Her toplumdan zeki, deha seviyesinde insanlar çıkabileceğini belirten Şahin, ancak bunları güçlendirip, koruyup onların zekalarını, yaratıcı düşüncelerini ortaya çıkaracak kurumlar olduğu takdirde toplumun yükseleceğini dile getirdi.

Toplumlarda üniversitelerin de önemli yeri bulunduğuna işaret eden Şahin, "Üniversite ölçeğinde baktığımızda, insanınıza, öğretim üyenize, öğrencinize gerekli destekleri verir, liyakati öne alırsanız bir anda tablo değişiyor. Bilimsel araştırmalar, buluşlar artıyor, vasıflı hale geliyorsunuz, böylece daha fazla talep ediliyorsunuz. Rektör hocamız ve ekibinin 4 yıldır başardığı bu yaratıcı, destekleyici ve koruyucu sarmaldır. Bu pozitif sarmal başarıyı getiriyor. Gün geçtikçe çığ gibi daha da artacak." diye konuştu.

"2024'te 252 organ nakli yapıldı"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da bilim ve eğitimin gücünün, insanlığın sorunlarına çözüm üretmekte ve geleceği şekillendirmekte benzersiz bir role sahip olduğunu söyledi.

Üniversite olarak bu güçten ilham aldıklarını belirten Özkan, uluslararası tanınırlığa sahip sağlık başarıları, teknoloji ve inovasyona yön veren projeleri, sosyal sorumluluk çalışmaları ve girişimcilik ekosistemine sundukları katkılarla birçok alanda fark yaratan bir üniversite olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Özkan, son bir yıl içinde bilimsel araştırma projelerine ayırdıkları bütçeyi tarihin en yüksek seviyesine çıkardıklarına dikkati çekerek, "Toplamda 120 projeyi 90 milyon liralık rekor bir bütçeyle destekledik. Özellikle rejeneratif tıp, yapay organ, doku teknolojileri ve biyoteknoloji gibi öncelikli alanlara 50 milyon Türk lirası ayırarak uluslararası arenada fark yaratacak projelere liderlik ediyoruz." dedi.

Üniversitenin, proje, patent ve fon yönetiminde de güçlü bir konumda olduğunu dile getiren Özkan, 2024 yılında 60'tan fazla AR-GE projesinin yaklaşık 60 milyon lira ulusal ve uluslararası fonla desteklenmeye hak kazandığını söyledi.

Sağlık alanında da fark yaratmaya devam ettiklerini vurgulayan Özkan, "2024'te 252 organ nakli gerçekleştirmiş, bu başarı ülke çapında yankı bulmuştur. Ayrıca, hastanemizde 1,4 milyon hasta ve diş hekimliği fakültemizde 310 bin hasta ağırlayarak topluma hizmet anlayışımızın somut bir yansımasını sunmuş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

900 yataklı yeni hastane binasıyla hizmet kapasitesi artacak

Prof. Dr. Özkan, bu çalışmalara ek olarak en son teknolojilerle donatılmış 900 yataklı yeni bir hastane binasının yapımı için de çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Yeni binayla hastanenin kapasitesinin yüzde 65 artacağını belirten Özkan, "Hastanemiz, yurt içinden ve dışından her geçen gün artan talebi karşılamak, tedavi görecek hastalarımıza daha iyi bir yaşam armağan etmek üzere tasarlandı. Böylece, hastanemiz tedavi hizmetlerinde, ileri tıbbi uygulamalarda ve sağlık turizminde lider bir rol üstlenmeye devam edecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 106 öğretim üyesi için biniş giyme merasimi yapıldı.