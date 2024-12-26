Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Narin'in babasından kafa karıştıran sözler: Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi
"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Azerbaycan: Yolcu uçağını Rus füzesi düşürdü
İşte 38 kişinin öldüğü Azerbaycan uçağını düşüren ülke

Akdeniz Üniversitesinde 2024 Akademik Töreni Düzenlendi

Akdeniz Üniversitesinde 2024 Akademik Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Üniversitesinde 2024 yılı için akademik unvan alan, unvanı yükseltilen ve kadroya atanan öğretim üyeleri için bir tören gerçekleştirildi. Törende, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversitenin başarıları ve gelecekteki hedefleri hakkında bilgi verdiler.

Akdeniz Üniversitesinde, 2024 yılında akademik unvan alan, unvanı yükseltilen ve kadroya atanan öğretim üyeleri için "Akademik Tören" organize edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, üniversite yerleşkesindeki Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, dünyanın en güzel şehirlerinden birinde görev yapmanın gurur verici olduğunu, Akdeniz Üniversitesinin başarılarıyla da ayrıca gururlandıklarını söyledi.

Her toplumdan zeki, deha seviyesinde insanlar çıkabileceğini belirten Şahin, ancak bunları güçlendirip, koruyup onların zekalarını, yaratıcı düşüncelerini ortaya çıkaracak kurumlar olduğu takdirde toplumun yükseleceğini dile getirdi.

Toplumlarda üniversitelerin de önemli yeri bulunduğuna işaret eden Şahin, "Üniversite ölçeğinde baktığımızda, insanınıza, öğretim üyenize, öğrencinize gerekli destekleri verir, liyakati öne alırsanız bir anda tablo değişiyor. Bilimsel araştırmalar, buluşlar artıyor, vasıflı hale geliyorsunuz, böylece daha fazla talep ediliyorsunuz. Rektör hocamız ve ekibinin 4 yıldır başardığı bu yaratıcı, destekleyici ve koruyucu sarmaldır. Bu pozitif sarmal başarıyı getiriyor. Gün geçtikçe çığ gibi daha da artacak." diye konuştu.

"2024'te 252 organ nakli yapıldı"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da bilim ve eğitimin gücünün, insanlığın sorunlarına çözüm üretmekte ve geleceği şekillendirmekte benzersiz bir role sahip olduğunu söyledi.

Üniversite olarak bu güçten ilham aldıklarını belirten Özkan, uluslararası tanınırlığa sahip sağlık başarıları, teknoloji ve inovasyona yön veren projeleri, sosyal sorumluluk çalışmaları ve girişimcilik ekosistemine sundukları katkılarla birçok alanda fark yaratan bir üniversite olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Özkan, son bir yıl içinde bilimsel araştırma projelerine ayırdıkları bütçeyi tarihin en yüksek seviyesine çıkardıklarına dikkati çekerek, "Toplamda 120 projeyi 90 milyon liralık rekor bir bütçeyle destekledik. Özellikle rejeneratif tıp, yapay organ, doku teknolojileri ve biyoteknoloji gibi öncelikli alanlara 50 milyon Türk lirası ayırarak uluslararası arenada fark yaratacak projelere liderlik ediyoruz." dedi.

Üniversitenin, proje, patent ve fon yönetiminde de güçlü bir konumda olduğunu dile getiren Özkan, 2024 yılında 60'tan fazla AR-GE projesinin yaklaşık 60 milyon lira ulusal ve uluslararası fonla desteklenmeye hak kazandığını söyledi.

Sağlık alanında da fark yaratmaya devam ettiklerini vurgulayan Özkan, "2024'te 252 organ nakli gerçekleştirmiş, bu başarı ülke çapında yankı bulmuştur. Ayrıca, hastanemizde 1,4 milyon hasta ve diş hekimliği fakültemizde 310 bin hasta ağırlayarak topluma hizmet anlayışımızın somut bir yansımasını sunmuş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

900 yataklı yeni hastane binasıyla hizmet kapasitesi artacak

Prof. Dr. Özkan, bu çalışmalara ek olarak en son teknolojilerle donatılmış 900 yataklı yeni bir hastane binasının yapımı için de çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Yeni binayla hastanenin kapasitesinin yüzde 65 artacağını belirten Özkan, "Hastanemiz, yurt içinden ve dışından her geçen gün artan talebi karşılamak, tedavi görecek hastalarımıza daha iyi bir yaşam armağan etmek üzere tasarlandı. Böylece, hastanemiz tedavi hizmetlerinde, ileri tıbbi uygulamalarda ve sağlık turizminde lider bir rol üstlenmeye devam edecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 106 öğretim üyesi için biniş giyme merasimi yapıldı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel
img

Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
img

Cezaevinde çıkan isyanda yüzlerce mahkum böyle firar etti
img

Ülkedeki birçok havalimanı, apar topar kapatıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Kredi kartıyla sigara satışında yeni dönem
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı
İlk kez havalandı! Çin'den düşmanlarına büyük gözdağı
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu

Son Dakika Haberleri

Hudutsuz Sevda 47. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp 15. bölüm tek parça full HD izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 26-27 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Aralık Büyükçekmece, Beykoz, Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp CANLI izle! 26 Aralık Perşembe Siyah Kalp 15. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Aralık Akşehir, Ereğli, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri 28. bölüm tek parça full HD izleme linki İnci Taneleri 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.