Akdeniz Üniversitesi'nden Muhtarlara Çevrim İçi Eğitim Protokolü

Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Konyaaltı Muhtarlar Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında, Konyaaltı ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarına çevrim içi eğitimler verilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AKUNSEM) tarafından yürütülecek eğitim programlarıyla muhtarlar, mesleki bilgi ve becerileri geliştirmeye yönelik ücretsiz eğitimlere katılabilecek.

Programda kamu yönetimi, iletişim becerileri, halkla ilişkiler, dijital okuryazarlık, mevzuat bilgisi, afet bilinci, liderlik ve protokol kuralları gibi konular yer alacak.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, protokolün Antalya'ya örnek olacağını ve muhtarlara katkı sunacağı belirtti.

Eğitim programlarıyla, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği artırmak hedefliyor.