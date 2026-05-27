Marmarisli öğrencilerden Akdeniz’e proje: Monako’da Türkiye’yi temsil edecekler

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri, Akdeniz'in denizel biyolojik çeşitliliğini korumak için hazırladıkları proje Oceanographic Institute of Monaco tarafından yürütülen 'Oceano pour Tous' eğitim programı kapsamında Monako'ya davet edildi. 8-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek program kapsamında proje ekibinden iki öğrenci, Oceanographic Museum of Monaco'da gerçekleştirilecek buluşmalara katılarak ilk defa Türkiye'yi temsil edecek. Projenin mentoru Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Duygu Bilgin, son dönemde Akdeniz ekosistemini tehdit eden istilacı aslan balığını proje konusu olarak seçtiklerini söyledi.

Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri, Oceanographic Institute of Monaco tarafından yürütülen 'Oceano pour Tous' eğitim programı kapsamında proje hazırladı. Öğrenciler, Akdeniz'in denizel biyolojik çeşitliliğini korumaya yönelik geliştirdikleri bu projeleriyle Monako'ya davet edildi. 8-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek program kapsamında proje ekibinden iki öğrenci, Oceanographic Museum of Monaco'da gerçekleştirilecek buluşmalara katılarak ilk defa Türkiye'yi temsil edecek. Etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra Cezayir, İtalya, İspanya ve Fransa'dan yaklaşık 20 genç bir araya gelecek.

Projenin mentoru olan Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Duygu Bilgin, yürüttükleri çalışmanın çıkış noktası ve amacı hakkında bilgi verip, eğitim sürecinin yalnızca akademik bilgiyle sınırlı olmadığını söyledi. Bilgin, "Biz okullarımızı her sene eğitim-öğretim yılı olarak açıyoruz. Yani hem eğitim hem de öğretim veriyoruz. Eğitim, öğretimi de kapsayan çok geniş ve çok yönlü bir süreçtir. Bu süreçte çocuklarımızı hayata hazırlar, kişilik gelişimlerine rehberlik ederiz. Onların yaparak ve yaşayarak öğrenmesinin yollarını ararız. Bu kapsamda da her sene öğrencilerimle çok sayıda etkinlik ve proje gerçekleştiriyorum" dedi.

'AMAÇ ÖĞRENCİLERDE İKLİM KRİZİ VE KÜRESEL ISINMAYA FARKINDALIK'

Aynı zamanda Akdeniz Koruma Derneği gönüllü eğitmeni olduğunu ifade eden Bilgin, uluslararası proje çağrılarını yakından takip ettiğini söyledi. Monako'daki Okyanus Bilim Enstitüsü'nün bu yıl Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında iklim krizi ve deniz yaşamının korunmasına yönelik çağrı açtığını belirten Bilgin, "Çağrının amacı öğrencilerin iklim krizi ve küresel ısınmanın ciddiyetinin farkına varmaları, denizin korunmasına yönelik toplumsal ve kolektif projeler geliştirmeleri, çevreye dair yeni bakış açıları kazanmaları ve mevcut zorluklar karşısında nasıl hareket edeceklerini daha iyi anlamalarını sağlamaktı" diye konuştu.

Okullarının Gökova Körfezi içerisinde yer aldığını hatırlatan Bilgin, "Gökova Körfezi'nde 7 özel koruma bölgesi bulunuyor. Bu bölgeler sahip oldukları biyolojik çeşitlilik, kültürel ve doğal değerler nedeniyle korunması gereken alanlar. Biz de bu alan içerisinde bulunduğumuz için öğrencilerle birlikte denizlere yönelik bir proje geliştirmek istedik" dedi.

ASLAN BALIĞINI PROJE KONUSU OLDU

Son dönemde Akdeniz ekosistemini tehdit eden istilacı aslan balığını proje konusu olarak seçtiklerini belirten Bilgin, "Aslan balığı çok agresif üreyen ve doğal avcısı olmayan bir tür. Hem Akdeniz ekosistemi için ciddi bir tehlike yaratıyor hem de balıkçılığı tehdit ediyor. Öğrencilerimizle bu konuda ne yapabileceğimizi konuştuğumuzda çok yönlü bir proje geliştirmeye karar verdik. İçerisinde eğitimlerin, çevre temizliklerinin, tadım atölyelerinin ve dalış uygulamalarının olduğu bir çalışma hazırladık. Projemiz kabul edildi ve haziran ayında Monaco'ya sunum yapmak üzere davet edildik. Türkiye'yi bu kapsamda ilk kez temsil edecek olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz' dedi.

'The Eye Behind Me' adı verilen projeye ilişkin de bilgi veren Bilgin, öğrencilerin kodlama eğitimi aldıktan sonra yapay zeka destekli bir uygulama geliştirdiğini anlattı. Bilgin, "Makine öğrenmesi yoluyla aslan balığını ve diğer balık türlerini sisteme tanıttık. Böylece uygulama aslan balığını gördüğünde onun istilacı bir tür olduğunu anlayıp kullanıcıya uyarı veriyor. Deneme dalışlarında başarılı sonuçlar aldık. Uygulamayı amatör balıkçılarla da test ettik. Balıkçılar dalış sırasında birçok balık türüyle karşılaşıyor. Uygulamamız sayesinde cihaz aslan balığını tanıyor ve kullanıcıyı uyarıyor" diye konuştu.

Uygulamanın henüz geliştirme aşamasında olduğuna dikkati çeken Bilgin, marka patent başvurusu yaptıklarını söyledi. Bilgin, "Amacımız uygulamayı geliştirerek tekne altı kameralarına ve dalış kameralarına entegre etmek. En büyük hedefimiz gelecek nesillerde farkındalık oluşturmak ve çevre sorunlarına çözüm odaklı, inovatif bir bakış açısı kazandırmak. Projemizin diğer öğrencilere de örnek olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı