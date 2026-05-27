Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da gazetecilerle bayramlaştı. Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL İLE BAYRAMLAŞMA OLUR"

Özgür Özel ile bayramlaşıp bayramlaşmayacağı sorulan Kemal Kılıçdaroğlu "Özgür Özel ile bayramlaşma olur. Özel ile yüz yüze geliriz niye gelmeyelim. Düşman değiliz, aynı partideniz, bir araya geliriz, buluşuruz, konuşuruz, görüşürüz. Böyle ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı dönülemez noktalara taşımak doğru değil" ifadelerini kullandı.

"KURULTAY YAPACAĞIZ ARKADAŞLAR"

Kurultay gündemine ilişkin ise Kılıçdaroğlu, "Kurultay yapacağız arkadaşlar, kurultaysız bir parti olur mu? Bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım, tedbir kararı var, tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır, sorun yok" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'İN ÇAĞRISINA YANIT VERDİ

CHP lideri Özgür Özel'in "2 milyon CHP'li Genel Başkanımızı seçsin" çağrısına Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanın nasıl seçileceği belli, siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız" dedi.

İHRAÇ SÜRESİ BAŞLATILACAK MI?

"İhraç süreci başlatılacak mı?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bir sürü dedikodu arkadaşlar, bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla bir şey yapamazsınız. İhracın koşulları vardır, bir kişi tutup da 'Ben bunu beğenmedim, ihraç edeyim' Öyle bir şey yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com