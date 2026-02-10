Plajlarda görülmeye başlanan Akdeniz foklarının "dinlenmelerine izin verin" uyarısı

Antalya ve Muğla'da etkili olan fırtına nedeniyle son günlerde dinlenmek amacıyla sahillere çıkan Akdeniz foklarının yanına yaklaşılmaması ve fiziki müdahalede bulunulmadan dinlenmelerine izin verilmesi gerektiği belirtildi.

Nesli tehlike altındaki Akdeniz fokları, son günlerde Antalya ve Muğla'daki sahillerde dinlenirken kent sakinleri ve tatilciler tarafından sıklıkla görülmeye başlandı.

Konyaaltı Plajı, Mermerli Plajı, Akyarlar Plajı, Alanya ve Bodrum'da kameralara yansıyan fokların dinlenirken sevilmeye çalışılması ya da "Öldü mü?" diye kontrol edilmesi uzmanları endişelendiriyor.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine, Akdeniz foklarının endemik canlı türü olduğunu söyledi.

Akdeniz foklarının dünyada 700 ila 1000 birey olduğunun tahmin edildiğini belirten Gökoğlu, Yunanistan kıyılarında 300-350, Türkiye kıyılarında ise 120 civarında Akdeniz fokunun yaşadığının bilimsel çalışmalarla tespit edildiğini anlattı.

Antalya ve Muğla'da son zamanlarda denizde fırtınalı havaların etkili olduğuna dikkati çeken Gökoğlu, şöyle devam etti:

"Akdeniz fokları devamlı denizde kalan canlılar değil. Denizde avlanıp kayalıklardaki yuvalarına dinlenmeye geçen hayvanlar. Fırtına nedeniyle mağara ve kayalıklardaki yuvalarında barınamayan foklar, ağır deniz koşullarını denizde geçirmek zorunda kaldı. Sürekli fırtına olduğu için de yoruldular. Zaman zaman bu nedenle kıyıya çıkıp dinlenmeye geçiyorlar. Vatandaşların dinlenme aşamasındaki foklara dokunmaması hatta yanına yanaşmaması gerekiyor. Akdeniz foklarının insanların çok yaklaşması ya da fiziksel teması nedeniyle dinlenmeden denize geri dönmesi onlar için hayati bir risk oluşturabilir."

"Bu dönemde mağaralarda yavrular olabilir"

Gökoğlu, foklarda bir yara belirtisi varsa yetkilileri bilgilendirerek yardım istenmesi gerektiğini belirtti.

Akdeniz foklarının eylülden itibaren yavrulama dönemine girdiğini anlatan Gökoğlu, "Bu dönemde mağaralarda yavrular olabilir. SUP, gezi teknelerinin yanı sıra dalgıç ve zıpkınla balık avlayanlar bu mağaraların içine kadar giriyor. Bu çok yanlış. Anne bireyler genellikle yavrularının bulunduğu mağara çevresinde olur. Ürktüğü zaman o mağarayı terk edip yavru foku tek başına bırakabilir. Yavru fok burada açlıktan ölebilir." uyarısında bulundu.

Geçen yıl bir yavru kaybının olduğunu ifade eden Gökoğlu, "Bu zamana kadar bu yıl bir yavru kaybımız olmadı. Bu sevindirici bir haber. Ülkemizin önemli zenginliklerinden olan fokları duyarlı olursak kaybetmeyiz." ifadelerini kullandı.