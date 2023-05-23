Akdeniz'de Sağanak Yağış: Ev ve İşyerlerini Su Bastı

AKDENİZ Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, beraberinde Hazine Maliye Bakanı ve Mersin Milletvekili Doç. Dr. Nureddin Nebati, Vali Ali Hamza Pehlivan ve Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener ile birlikte, kenti vuran sağanak yağış sonucu ev, işyeri ve tarım arazilerini su basan vatandaşlarla bir araya geldi, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyip denetledi.Akdeniz Belediyesi, gece saatlerinde etkili olan ve kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağmurlar nedeniyle zor anlar yaşayan, ev ve işyerlerini su basan vatandaşlar ile esnafın yardımına koştu. Ekipler; birçok ev, işyeri ve tarım arazisinde iş makineleri ve motopomplar yardımıyla yağmur suyu tahliyesi yaparken, balçık dolan sokaklar, park ve yeşil alanları da kepçeler yardımıyla önce kazıyıp, ardından da arazözler desteğiyle tazyikli suyla yıkayıp temizledi.Akdeniz Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, aşırı yağıştan etkilenen bölgeler için teyakkuza geçti. Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan'ın da bizzat katıldığı çalışmalarda ekipler, gelen taleplere müdahale ederek su basan ev ve işyerlerinde motopomplar yardımıyla su tahliye çalışması yaptı, yer yer tıkanan su kanalları ile kanalizasyon giderlerini açtı.Müfide İlhan ve Gündoğdu mahallelerinde su basan birçok sokak ve evlerde su tahliye çalışması yapan ekipler, yoğun yağışlar sonucu kanalizasyon atık suları ile çamura maruz kalan yol ve sokaklarda, arazöz yardımıyla temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan, Huzurkent, Gazi, Anadolu ve Nacarlı gibi kırsal mahallelerde de tarım arazilerini ve seraları su basarken, tren yollarında oluşan balçık ve çamur deryası da bölge sakinlerine güç anlar yaşattı. Ekipler, Abdullah Şahutoğlu Mahallesi'nde de tıkanan kanal ağızlarını temizleyip, sel sularının tahliye çalışmasını yaptı.

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, gece saatlerinde yaşanan sağanak yağışlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, fen işleri, park bahçeler ve çevre koruma ekiplerinin gelen çağrılara en kısa sürede müdahale ettiğini söyledi. Su tahliye ve temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Gültak; Dün akşam birçok mahallemizi etkileyen aşırı yağışlar sonucu, bazı vatandaşlarımızın ev ve işyerlerini su bastı. Birçok yol, sokak, park ve yeşil alan da maalesef çamur ve balçığa teslim oldu. Tarım arazileri, seralar sular altında kaldı. Tüm ekiplerimiz derhal sahaya inerek yardıma ihtiyacı olan insanlarımıza ulaşıp bir yandan su tahliyesi, diğer yandan yağmur sularına maruz kalan ev, avlu ve sokaklarda yıkama çalışması yapıyor. Yağışlardan etkilenen vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz, yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Tabi bu tür yağışlarda böylesi büyük sıkıntıları yeniden yaşamamak, insanlarımızın mağdur olmaması için altyapı sistemindeki eksiklikler en kısa sürede giderilmelidir diye konuştu. (DHA)