Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Akdeniz'de saat 09.28'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesine 145,52 kilometre uzaklıkta ve derinliği 19,27 kilometre olarak belirlendi.

DEPREM, KAŞ İLÇESİNE 145 KİLOMETRE UZAKLIKTA MEYDANA GELDİ

Antalya'nın Kaş ilçesine 145,52 kilometre uzaklıkta olan depremin, 19,27 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
