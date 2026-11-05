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Akdeniz Belediyesi Mersin'de parklarda bakım yapıp oyun gruplarını yeniliyor

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Akdeniz Belediyesi Mersin'de parklarda bakım yapıp oyun gruplarını yeniliyor
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Akdeniz Belediyesi ekipleri, Mersin'in Akdeniz ilçesindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda temizlik, bakım ve peyzaj çalışması yürütüyor. Çalışmalarda çocuk oyun grupları, banklar ve çöp bidonları yenilendi; ağaçlar budandı, arızalı elektrik ve aydınlatma grupları değiştirildi.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki parklar belediye ekiplerince yenileniyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park, bahçe ve yeşil alanlara yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Parklarda temizlik, bakım ve peyzaj çalışmaları yapan ekipler, çocuk oyun grupları, banklar ve çöp bidonlarını yenileriyle değiştirdi.

Ağaçlara yönelik budama çalışması yürüten ekipler, problem yaşandığı belirlenen elektrik ve aydınlatma gruplarını da yeniledi.

Kaynak: AA
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