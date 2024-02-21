Akçaabat Belediyesi 11. Erol Günaydın Tiyatro Günleri Başlıyor

Akçaabat Belediyesince düzenlenen 11. Erol Günaydın Tiyatro Günleri 1-6 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kültürel gelişmeye katkı sağlamak, insanlara bir toplum ve yaşam bilimi olan tiyatroyu sevdirmek, şehrin kültür ve sanat hayatını canlı tutabilmek adına düzenlenen Erol Günaydın Tiyatro Günleri'nin 11'incisinin 1-6 Mart arasında tiyatroseverlerle buluşacağı belirtildi.

Etkinliğe bu yıl Erzurum, Giresun, Ordu, Bursa ve Trabzon'daki tiyatro gruplarının katılacağı ifade edilen açıklamada, tiyatro günlerinin, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun hazırladığı "Rumuz Goncagül" adlı oyunla başlayacağı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, tiyatro gruplarının belirlenmesi için titiz bir planlama, çalışma ve organizasyon gerçekleştirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tiyatro günlerimize 1999 yılında kurulan Akçaabat Belediye Tiyatromuz başta olmak üzere yurdumuzun çeşitli bölgelerinden, çevre il ve ilçelerden tiyatro ekipleri katılacak. Bu ekiplerin belirlenmesinde titiz bir planlama ve çalışma yürüttük. Kültür ve sanat şehri olan Akçaabat'ımızın unvanına yakışır faaliyetler yapmaya, Akçaabatlı hemşehrilerimizin gönüllerine dokunabilecek işlere imza atmaya devam edeceğiz."

Tiyatro günlerinde oyunların her akşam saat 19.00'da Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde sahneleneceği bildirildi.