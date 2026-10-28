Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Akalazya hastası Arif Gedikli, endoskopik tedaviyle 5,5 yıl sonra yemek yiyebildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta akalazya nedeniyle 5,5 yıldır yeme güçlüğü çeken Arif Gedikli, ileri endoskopik tedaviyle yeniden normal beslenmeye başladı. Son 45 günde su bile içemeyen ve 87 kilodan 46 kiloya düşen Gedikli, ağızdan yapılan operasyonla 61 kiloya ulaştı.

Kahramanmaraş'ta nadir görülen akalazya hastalığı nedeniyle 5,5 yıldır yeme ve içme güçlüğü çeken Arif Gedikli, uygulanan ileri endoskopik tedavinin ardından yeniden normal beslenmeye başladı.

Yaklaşık 5,5 yıl önce yemek yemekte güçlük çekmeye başlayan Gedikli, zamanla katı gıdaları tüketemez hale geldi. Son 45 günde su bile içemeyen ve serumla beslenmek zorunda kalan Gedikli, başvurduğu hastanelerden sonuç alamadı.

Babasının yaşadığı sağlık sorunlarına üzülen oğlu, internet üzerinden yaptığı araştırma sonucunda Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammetoğlu'na ulaştı.

Yapılan tetkiklerin ardından Gedikli'ye, yemek borusunun alt ucundaki kasın yeterince gevşememesi nedeniyle yutma güçlüğüne yol açan akalazya hastalığı tanısı konuldu.

Hastaya, yemek borusundaki darlığın giderilmesi amacıyla ileri endoskopik tedavi uygulandı. Operasyonun ardından yeniden yiyecek ve içecek tüketmeye başlayan Gedikli, yıllar sonra rahatça yemek yiyebilmenin mutluluğunu yaşadı.

Yemek borusundaki 5 santimetrelik bölüm çıkarıldı

Doç. Dr. Bahtiyar Muhammetoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 aydır ciddi yutma güçlüğü yaşayan hastanın kendilerine başvurduğunu söyledi.

Hastanın özofagus pasaj grafisinde yemek borusunun alt bölümünde 35-40 santimetre arasında yaklaşık 4 ila 5 santimetrelik ciddi bir darlık tespit ettiklerini belirten Muhammetoğlu, endoskopik incelemede gastroskopun darlıktan geçemediğini ifade etti.

Muhammetoğlu, endoskopik ultrasonografi ve MR ile değerlendirme yaptıklarını, biyopsi alarak kötü huylu bir oluşum bulunmadığı kanaatine vardıklarını anlattı.

Literatür taramasının ardından hastaya segmenter özofagus rezeksiyonu ya da segmenter özofajektomi olarak adlandırılan işlemi uygulamayı planladıklarını aktaran Muhammetoğlu, şöyle konuştu:

"Laparoskopik kesi yapılmadan, açık veya kapalı ameliyata başvurulmadan, yemek borusunun 4-5 santimetrelik bölümünü yalnızca ağızdan girerek tedavi ettik. Bu, üst düzey ve zor bir ameliyat. İşlemin milimetrik sınırlar gözetilerek yapılması gerekiyor. Çünkü adventisya adı verilen dış tabaka delinirse ciddi akciğer sorunları ortaya çıkabilir. Yemek borusundaki yaklaşık 5 santimetrelik bölümü 360 derece çevresel olarak rezeke ederek çıkardık."

Operasyonun ardından yemek borusuna tam kaplı metalik stent yerleştirdiklerini, mideye uzanan nazogastrik beslenme tüpü kullandıklarını aktaran Muhammetoğlu, hastayı işlemin özellikleri nedeniyle 14 gün hastanede gözlem altında tuttuklarını kaydetti.

Bu tür ameliyatlarda daha önce karın bölgesinden kesi yapılmasının ve torakotomi adı verilen göğüs açma yönteminin gerekebildiğini dile getiren Muhammetoğlu, gerçekleştirdikleri operasyonun dünyada nadir görülen uygulamalardan biri olduğunu belirtti.

Muhammetoğlu, operasyonu Tokyo'daki Ohato Endosalon'da Japon meslektaşlarıyla da paylaştıklarını ve işlemin ilgiyle karşılandığını sözlerine ekledi.

Arif Gedikli de yıllardır katı gıda tüketemediğini, son 45 günde su bile içemediğini belirterek, tedavinin ardından yeniden rahatça yiyip içebildiğini söyledi.

Daha önce süt, yoğurt ve çorba gibi sıvı gıdalarla beslenebildiğini anlatan Gedikli, "Şimdi hem yiyorum hem içiyorum. 5,5 yıl sonra ilk kez et yedim. 87 kilodan 46 kiloya düşmüştüm, şimdi yeniden 61 kiloya ulaştım. Çok şükür şimdi iyiyim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın

Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Kremlin'den Zelenski'ye beklenmedik çağrı! 'Putin'le görüşmek istiyorsa...'

Kremlin'den Zelenski'ye dünyayı şaşkına çeviren çağrı
Bu kez Zeki Murat Göle değil! İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim

Takım ona emanet! İşte Fener'in 4 maçlık hocası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yardım teklifini 'Acemi değiliz' diyerek reddetti, 2 dakika sonra kaza yaptı! O anlar kask kamerasında

"Acemi değiliz" dedi, 2 dakika sonra kendini asfaltta buldu
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi

Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
Sivas'ta aracı bozulan Alman gezgini 11 gün evlerinde ağırladılar! Vedada gözyaşlarına hakim olamadı

Aracı yolda kaldı, kapısını açan aile onu 11 gün bırakmadı
Ankara'da yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu

Yoldan geçen sürücü fark etti! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a çok ağır ceza kapıda

Derbinin PFDK sevkleri açıklandı: İki yıldıza çok ağır ceza kapıda
Lüks restoranda akılalmaz olay! Peçete için 150 bin dolar istediler

Sevgilisiyle lüks bir restorana gitti, kendini çöplükte buldu
İsrail'de Netanyahu'yu devirmek için Arap partileriyle koalisyon çağrısı

İsrail ordusunun eski 2 numarasından Arap partileri için sürpriz çıkış