Akademisyen çift, meslektaşlarının ölümünde 20 yıl hapisle yargılanıyor

ERZURUM'da, aynı üniversitede araştırma görevlisi arkadaşları Dr. Elif Gölveren'in (35) havalı tüfekle atış yaparken hayatını kaybetmesiyle ilgili 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Mesliha Gezen Uçar ve eşi Abdullah Uçar, ilk duruşmada savunma yaptı.

ERZURUM'da, aynı üniversitede araştırma görevlisi arkadaşları Dr. Elif Gölveren'in (35) havalı tüfekle atış yaparken hayatını kaybetmesiyle ilgili 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Mesliha Gezen Uçar ve eşi Abdullah Uçar, ilk duruşmada savunma yaptı. Tutuklu yargılanan Abdullah Uçar, "Tüfek zor kurulduğu için göstermeye çalışıyordum. Tüfeği kapatmamla birlikte yön değiştirmiş olmalı ki o anda birden patladı ve Elif Gölveren'in elini göğsüne götürdüğünü gördüm. O anda vurulduğunu anladım. Eşimle hastaneye götürmek istedik, 4-5 adım sonra ağzından kan geldi" dedi.

Merkez Yakutiye ilçesinde 22 Temmuz'da meydana gelen olayda Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Araştırma Görevlisi Dr. Elif Gölveren (35) aynı fakülteden arkadaşları olan araştırma görevlileri Mesliha Gezen Uçar, eşi Abdullah Uçar ile havalı tüfekle atış yapmaya gitti. Havalimanı yolundaki Dadaşköy mevkindeki boş arazide yapılan atış sırasında Elif Gölveren göğsüne isabet eden fişekle ağır bir şekilde yaralandı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Gölveren, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.