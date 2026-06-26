AK Parti'li Yıldız, İsrail'in AKPM'deki gözlemci statüsünün sürdürülmesini eleştirdi Açıklaması

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki (AKPM) gözlemci statüsünün askıya alınmasına yönelik önergenin 1 yıldır bekletildiğini söyledi.

Merkezi Fransa'nın Strazburg kentindeki AKPM'nin yaz oturumu kapsamında Genel Kurul'da müzakere düzenlendi.

Milletvekili Yıldız, kurulda yaptığı konuşmada, Avrupa Konseyi Statüsü'nün 1. maddesinin üye ülkeler arasında daha yakın bir birlik sağlanmasını kapsadığını belirtti.

Yıldız, Konsey'e üye ülkeleri kastederek, "Maalesef Parlamenter Meclisimiz bünyesinde hakim olan mevcut havada bazı üyeler haksız şekilde hedef alınırken, başkaları ise herhangi bir eleştiriyle karşılaşmıyor. Avrupa Konseyi'nin kuralları herkese aynı şekilde uygulanmalı." dedi.

Komşu ülkeleriyle diyalog içinde olmasına rağmen Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi bünyesinde sorgulandığını aktaran Yıldız, "Aksine, İsrail Gazze'de bir soykırım kampanyası başlatmasına ve idam cezası hakkında ayrımcı bir yasa kabul etmesine rağmen, İsrail'in (AKPM) gözlemci statüsünü askıya almaya yönelik önerge teklifi bir yıl boyunca bekletildi ve ancak bu (yaz) oturumu sırasında komisyonda ele alınabildi." diye konuştu.

Yıldız, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarını en fazla uygulayan ülke olduğunu kaydederek, buna rağmen Türkiye'nin daima eleştirildiğine işaret etti.

"Avrupa, en büyük komşusu ve sadık müttefiki Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeli"

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2025 yılı Türkiye Raporu'nun "diplomatik bir manevra" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kural ve ittifakların değişmekte olduğu dünyada savunma mimarisi, tedarik zincirleri ve jeopolitik dengelerin yeniden şekillendiğini kaydeden Cıngı, "Dünya gözlerimizin önünde hızlıca değişirken, bazı Avrupa kurumları, miadı dolmuş siyasi reflekslere ve geçerliliğini yitirmiş ideolojik söylemlere sıkışıp kaldı. Türkiye hakkında Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen rapor, gözümüzün önünde şekillenen dünyayı anlama konusundaki başarısızlığın açık bir örneğidir." dedi.

Cıngı, Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik tutumunun gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerde belirleyici bir rol üstlendiğini vurguladı.

Yapay zeka ve özellikle savunma alanında stratejik sanayi konusunda küresel bir rekabetin olduğuna dikkati çeken Cıngı, "Raporlarında bugünün gerçekliğiyle hiçbir alakası olmayan eleştiriler yapmak yerine Avrupa, en büyük komşusu ve sadık müttefiki Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeli. Türkiye ile olan bağ güçlendirilmeli." diye konuştu.