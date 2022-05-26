AK PARTİLİ SÜREKLİ'DEN 'KOKU' TEPKİSİ: BÜYÜK KANAL PROJESİ YETERSİZ GELİYOR - Haberler

Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, havaların ısınmasıyla artan kötü koku sorununa dikkat çekmek için İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Manda Deresi'nde maske dağıtarak, soruna yönelik çözüm önerilerini aktardı. Koku sorununu çözmek için derelerin temizlenmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılmadığını belirten Sürekli, "Tam tersine yanlış uygulamalar yapılıyor. Büyük Kanal Projesi yetersiz geliyor. Bu projenin rehabilite edilmesi lazım. İzmir'in en büyük sorunu yağmur suyuyla kanalizasyonların bir arada olması. Bu hem taşkınlara sebebiyet veriyor hem koku problemi oluyor" dedi.

İzmir'de havaların ısınmasıyla artan kötü koku problemi, yeniden gündeme geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ve il başkan yardımcıları Dilaver Kişili, Sefa Şahin ile Deniz Doğan, koku problemine ilişkin Bayraklı ilçesindeki Manda Deresi'nde basın açıklaması yaptı. AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, koku sorununa dikkat çekmek amacıyla gazetecilere ve partililere maske dağıttı. İzmirlilerin pandemi bitmesine rağmen maskeden kurtulamadığını aktaran Sürekli, "'Pandemi bitti, maskeden kurtulduk' derken İzmir'in kokusundan dolayı tekrar maskeye döndük. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, "3 yıl sonra Körfez'de yüzeceğim' demesi vaadi ile ilgili tespitlerimizi daha önce yapmıştık. İzmir Körfezi'nin durumu içler acısıydı. O Körfez'de yüzmek mümkün değildi. Başkan da bu sefer doğruyu yaptı yüzme denemesinde bulunmadı. Çünkü yüzemezdi. Ancak dış Körfez'den girebilir, iç Körfez'de denize girmek mümkün değildir. İzmir'de koku sorunu artarak devam ediyor" dedi.

'DERELERİN TEMİZLENMESİNE YÖNELİK GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILMIYOR'

Koku sorununu çözmek için derelerin temizlenmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılmadığını belirten Sürekli, "Tam tersine yanlış uygulamalar yapılıyor. Büyük Kanal Projesi yetersiz geliyor. Bu projenin rehabilite edilmesi lazım. İzmir'in en büyük sorunu yağmur suyuyla kanalizasyonların bir arada olması. Bu hem taşkınlara sebebiyet veriyor hem koku problemi oluyor. Ayrıştırma yapılması lazım. Bunun için de '5 bin kilometrelik bir imalat olması lazım' dedik. Geçen sene açıklamıştık, 642 kilometresi yapılmıştı. Kaplumbağa hızıyla devam ediyorlar. Geldikleri nokta 750 kilometre. Bu sorunlar çözülmeden Körfez temizlenmez. Bizim açıklamalarımızdan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'liler, soluğu Gediz'de aldı. Algı operasyonuna başlayarak 'İzmir Körfezi'ni Gediz kirletiyor' dediler. Bu doğru değil, Körfez'i Gediz kirletmiyor. Bilimsel olarak Gediz'in Körfez'i kirletmesi mümkün değil. Şimdi yavaş yavaş doğruyu bulmaya başladılar. Geçen gün başkan, 'Körfez'in kirliliğine sebep olan şey, yağmur suyuyla kanalizasyonun aynı hatta olması' diyor. Günaydın. Aylar sonra, yıllar sonra bizim tespitimize geldiniz" ifadelerini kullandı.

'KOKU SORUNU BU SENE HAD SAFHADA'

Başkan Soyer'in Çiğli'de düzenlenen bir toplantıda kanal projesi ile ilgili rakamlar verdiğini söyleyen Başkan Sürekli, "Orada bir teknik hata var. İzmir'de yağmur suyuyla kanalizasyonun ayrılması için 5 bin kilometre gerekli. Şu anda bunun yüzde 15'i yapıldı. Yapılacak çok iş var. 3 yıl geçti. Diğer vaatleri gibi bu vaadin de boş olduğu ortaya çıktı. 'İlk 100 gün çiçek böcekle geçti, lay lay lom' dedik. Yerel seçimlerde 'Cemreler düşecek' vaatleri vardı. Biz de 'İzmir yerel hizmetler yönünden küme düştü' dedik. Koku sorunu bu sene hat safhada. Eskiden Mavişehir, Çiğli, Güzelyalı kokudan etkileniyordu, şu anda İzmir'in her yerinde büyük bir koku sorunu var. Lütfen doğruyu bulsunlar, bir an önce büyük kanalı rehabilite etsinler. Bir an önce dereleri doğru yöntemle temizlesinler. Doğru yöntemi onlara anlatırız. Bir an önce yağmur suyuyla kanalizasyon hatlarını ayırsınlar. Kurumlara ihtiyaç varsa biz de tabii ki üzerimize düşen görevi yaparız, destek veririz" dedi.

'STADI YAPACAK OLAN BÜYÜKŞEHİRDİR'

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Karşıyaka Stadı ile ilgili bakanlığın işleri yavaşlattığını iddia etmesi üzerine gelen soruya da cevap veren Başkan Sürekli, "Stat konusunda Başkan Cemil Tugay'ın başlangıçta samimi yaklaştığına inanıyorum. Olumlu mesafemizde onun katkıları vardır ancak geldiğimiz noktada her ne kadar kendisi 'Bu konu üzerinden siyaset yapmayalım' dese de kendisi siyaset yapıyor. Çünkü Cemil Bey çaresiz durumda. Burayı yapacak olan İzmir Büyükşehir Belediyesidir. Büyükşehir, 'Buraya 250 bin dolar ayırdık' dedi. Büyükşehirin finansal krizde olduğunu biliyoruz. Büyükşehirde para yok, bu stadı yapması mümkün değil. Bu yüzden ipe un seriyorlar. Topu taca atıyorlar. Cemil Bey de siyasete sığınmak zorunda kalıyor. Bunlar mazeret. Bunlar bu stadı yapamayacaklar. Başka çareleri aramak için bir araya gelebiliriz ama stadın gecikmesinde konuşulacak konu varsa işin başına döneriz. Bu stat projesini ilk defa ortaya koyan AK Parti'dir" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel