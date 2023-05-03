AK PARTİLİ PAKER'DEN SULTANGAZİ'DE ESNAF ZİYARETİ

Ak Parti İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Büşra Paker, Sultangazi'de seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.

Ak Parti 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Büşra Paker, Sultangazi'de seçim çalışmalarına devam etti. Burada esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelen Paker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyerek, 'Bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a, bir oy Ak Parti'ye' dedi.

'BURADA İNSANLARIN SEVGİLERİ CAMLARDAN TAŞIYOR'

Ak Parti 2'nci Bölge Milletvekili adayı Büşra Paker, 'Bizler 20 günü aşkın süredir sahalarda vatandaşlarımızla bir aradayız. Zaten AK Parti teşkilatları olarak bir seçim biter bir seçim başlar düşüncesiyle çalışıyoruz. Bugün de Sultangazi'de esnaf ziyaretimizi yapıyoruz. Esnafımızla hem selamlaşıyoruz hem de Cumhurbaşkanımızın selamını ileterek 7 Mayıs'taki büyük mitinge davet ediyoruz. Sandık desteği bu ilçemizde çok yüksek. Cumhurbaşkanımıza müthiş bir destek ve teveccüh var. Burada insanların sevgileri camlardan taşıyor. Cumhurbaşkanımızın resimleri evleri süslüyor. Bugün çalışmalarımız sürdürürken vatandaşın desteğini yanımızda hissediyoruz. İnşallah 14 Mayıs akşamı büyük bir zaferle bu seçimi kutlayacağız. Gelecek doğru adamla gelecek' dedi.