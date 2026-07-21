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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Özcan'dan Silivri Kaymakamı Eren'e ziyaret

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Özcan'dan Silivri Kaymakamı Eren'e ziyaret
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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Silivri Kaymakamlığı görevine atanan Murat Eren'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti ve başarılar diledi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Silivri Kaymakamlığı görevine atanan Murat Eren'i makamında ziyaret etti.

Özcan ve Eren makamda bir süre sohbet etti.

Kaymakam Eren'e hayırlı olsun dileklerini ileten Özcan, yeni görevinin Silivri ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Özcan, Tekirdağlı olan Murat Eren'in devlet tecrübesi, çalışkanlığı ve millet odaklı hizmet anlayışıyla Silivri'ye önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Kaymakam Eren'e misafirperverliği için teşekkür eden Özcan, görevinde üstün başarılar diledi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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