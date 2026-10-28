AK Partili Fatma Aksal, İpsala İbriktepe'de doğal gaz hattı çalışmalarını inceledi

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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala'nın İbriktepe köyünde devam eden doğal gaz boru hattı çalışmalarını inceledi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İl Genel Meclisi üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla birlikte İbriktepe köyünde devam eden doğal gaz boru hattı çalışmalarını incelediklerini belirtti.

Aksal, köylerin yaşam kalitesini artıracak ve köyleri doğal gazın konforuyla buluşturacak çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Türk Kızılay ekiplerinden öğrencilere eğitim

Türk Kızılay Edirne Şubesi tarafından Ferah Ortaokulu öğrencilerine Kızılaycılık ve Akran Nezaketi konulu eğitim verildi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, yardımlaşma ve dayanışmanın öneminin de anlatıldığı eğitimde çocuklara simit ve ayran ikramında da bulunuldu.

Huzurevinde doğum günü kutlaması

Uzunköprü Süleybe Şefik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünce ekim ayında doğmuş olan yaşlılara ve personele doğum günü kutlaması yapıldı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pasta kesilen etkinlikte Meriç Ritim Grubu bir konser verdi.

Büyüknalçacı engelli vatandaşlarla bir araya geldi

Edirne Vali Yardımcısı ve Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkan Vekili Güher Sinem Büyüknalçacı engelli vatandaşlarla buluştu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Edirne Kent Konseyi Bedensel Engelliler Çalışma Grubu ile bir araya gelen Büyüknalçacı, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, taleplerini dinlemek ve ortak projeleri üzerine fikir alışverişinde bulunmak amacıyla buluşmayı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ve vakıf müdürü Tezcan Fidan da yer aldı.

Kaynak: AA