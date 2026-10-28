Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AK Partili Fatma Aksal, İpsala İbriktepe'de doğal gaz hattı çalışmalarını inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Partili Fatma Aksal, İpsala İbriktepe'de doğal gaz hattı çalışmalarını inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala İbriktepe'de devam eden doğal gaz boru hattı çalışmalarını inceledi. Aksal, köylerin yaşam kalitesini artıracak ve köyleri doğal gaz konforuyla buluşturacak çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala'nın İbriktepe köyünde devam eden doğal gaz boru hattı çalışmalarını inceledi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İl Genel Meclisi üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla birlikte İbriktepe köyünde devam eden doğal gaz boru hattı çalışmalarını incelediklerini belirtti.

Aksal, köylerin yaşam kalitesini artıracak ve köyleri doğal gazın konforuyla buluşturacak çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Türk Kızılay ekiplerinden öğrencilere eğitim

Türk Kızılay Edirne Şubesi tarafından Ferah Ortaokulu öğrencilerine Kızılaycılık ve Akran Nezaketi konulu eğitim verildi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, yardımlaşma ve dayanışmanın öneminin de anlatıldığı eğitimde çocuklara simit ve ayran ikramında da bulunuldu.

Huzurevinde doğum günü kutlaması

Uzunköprü Süleybe Şefik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünce ekim ayında doğmuş olan yaşlılara ve personele doğum günü kutlaması yapıldı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pasta kesilen etkinlikte Meriç Ritim Grubu bir konser verdi.

Büyüknalçacı engelli vatandaşlarla bir araya geldi

Edirne Vali Yardımcısı ve Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkan Vekili Güher Sinem Büyüknalçacı engelli vatandaşlarla buluştu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Edirne Kent Konseyi Bedensel Engelliler Çalışma Grubu ile bir araya gelen Büyüknalçacı, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, taleplerini dinlemek ve ortak projeleri üzerine fikir alışverişinde bulunmak amacıyla buluşmayı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ve vakıf müdürü Tezcan Fidan da yer aldı.

Kaynak: AA
Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak

Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak
İsrail'de seçim günü dikkat çeken görüntü! Fenomenden Netanyahu'ya destek

Seçimde tarafını belli edip destek istedi
Netanyahu'dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama! Yenilgiyi kabul etmedi

Netanyahu'dan seçim sonrası ilk açıklama! Hezimeti kabul etmedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana

Yine seven sevmeyen herkesten alkış aldı! Arda'dan ders gibi sözler
İsrail'de şaşırtan görüntüler! Kaybeden cephede kutlama var

İsrail'de şaşırtan görüntüler! Kaybeden cephede kutlama var
Netanyahu'nun rakibi Eisenkot: Hükümeti kurmak için harekete geçeceğiz

Netanyahu'nun rakibinden "hükümet" açıklaması
Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili yeni açıklama

Jülide Kural: Kadir’e emek veren tek yeğeni Gül’dü
Katy Perry’den Justin Trudeau açıklaması: Hayatımın aşkı

Katy Perry’den ilişki itirafı: Hayatımın aşkıyla turnede tanıştım
Eda Biçim’in değişimi dikkat çekti: Dört ayda 20 kilo verdi

Dört ayda 20 kilo verdi! Paris pozları nefes kesti
Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti

Sunucunun yaptığı hareket pahalıya patladı