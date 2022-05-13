AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten Canan Kaftancıoğlu'na destek: Son karar çok yanlış oldu
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Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı onamasıyla ilgili onlarca destek ve tepki paylaşımı yapıldı. Bunların en dikkat çekeni ise AK Parti'nin kurucu isimlerinden olan eski bakan Hüseyin Çelik'ten geldi. Çelik, "Sayın Kaftancıoğlu'nun siyasi çizgisinin hep karşısında oldum ancak son karar çok yanlış olmuştur." ifadelerini kullandı.
Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.
Bu gelişme sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan partili milletvekillerine İstanbul İl Başkanlığında toplanma çağırısında bulunmasının ardından bazı milletvekilleri ve partililer il binasına geldi. Kılıçdaroğlu burada bir konuşma yaparak, Kaftancıoğlu'na destek verdi.
Siyaset sahnesinde yaşanan bu hareketli saatlerde onlarca siyasetçi Kaftancıoğlu'na destek verdi, bir o kadarı da kararı yerinde bulduğunu açıkladı. Bu paylaşımların en dikkat çekeni ise eski bakan Hüseyin Çelik'ten geldi.
Çelik, Twitter'da "Türk Siyasi tarihi, siyasetçilerin ya asker sopasıyla ya da yargı sopasıyla tedip edilmesinin ibret dolu örnekleriyle doludur. Zaman, bu çabaların hep ters teptiğini göstermiştir. Sayın Kaftancıoğlu'nun siyasi çizgisinin hep karşısında oldum ancak son karar çok yanlış olmuştur." ifadelerini kullandı.