AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten Canan Kaftancıoğlu'na destek: Son karar çok yanlış oldu

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.

CHP LİDERİ DESTEK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Bu gelişme sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan partili milletvekillerine İstanbul İl Başkanlığında toplanma çağırısında bulunmasının ardından bazı milletvekilleri ve partililer il binasına geldi. Kılıçdaroğlu burada bir konuşma yaparak, Kaftancıoğlu'na destek verdi.

HÜSEYİN ÇELİK'TEN KAFTANCIOĞLU'NA DESTEK

Siyaset sahnesinde yaşanan bu hareketli saatlerde onlarca siyasetçi Kaftancıoğlu'na destek verdi, bir o kadarı da kararı yerinde bulduğunu açıkladı. Bu paylaşımların en dikkat çekeni ise eski bakan Hüseyin Çelik'ten geldi.

Hüseyin Çelik

"YANLIŞ OLDU"

Çelik, Twitter'da "Türk Siyasi tarihi, siyasetçilerin ya asker sopasıyla ya da yargı sopasıyla tedip edilmesinin ibret dolu örnekleriyle doludur. Zaman, bu çabaların hep ters teptiğini göstermiştir. Sayın Kaftancıoğlu'nun siyasi çizgisinin hep karşısında oldum ancak son karar çok yanlış olmuştur." ifadelerini kullandı.