Üye Girişi
Haberler

AK Partili Ensarioğlu'ndan yeni açıklama: Amca görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için Narin'i öldürmüş olabilir

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Narin Güran cinayetiyle ilgili "Bazen bilip söylemememiz gereken şeyler var" açıklamasıyla tartışma yaratan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Garip Ensarioğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Ensarioğlu, Narin'in 'görmemesi gereken bir şey gördüğü için' amcası Salim Güran tarafından öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken "Bazen bilip söylemememiz gereken şeyler var" çıkışında bulunarak tartışma yaratan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Garip Ensarioğlu'ndan yeni bir açıklama daha geldi.

"ADLİ TIP'TA YAPILACAK İNCELEME DÜĞÜMÜ ÇÖZECEK"

Sözlerinin çarpıtıldığını belirten Ensarioğlu "Amca görmemesi gerekeni gördüğü için Narin'i öldürmüş olabilir" ifadesini kullandı. AK Partili vekilin açıklamaları şu şekilde; "Soruşturma gayet ciddi bir şekilde yürütülüyor. Narin kızımızın otopsisinde alınan bulguların Adli Tıp'taki detaylı incelemelerin de tamamlanmasıyla düğümün de çözülmesini sağlayacak. Soruşturma neticeye de ulaşacaktır, bu caniliği yapanlar ve ortak olanlar kimlerse bu ortaya çıkarılacak ve hak ettiği cezaya çarptırılacaktır. Devlet bugüne kadar hiçbir konuda olmadığı kadar meselenin üzerine gidiyor. Toplum da bugüne kadar hiçbir konuda olmadığı kadar duyarlı ve farkında.

Bu yanlış yorumlara ve soruşturmanın gizlilik esasında yürümesine vurgu yaptım. Konuyu ilk günden beri takip ediyorum, bölgeyi de yakından biliyorum, söylediğim gibi aileden de dostlarım var. Tamamen soruşturmanın gizliliğine vurgu yaptım."

AK Partili Ensarioğlu'ndan yeni açıklama: Amca görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için Narin'i öldürmüş olabilir

"TÜLBENTİ AİLESİYLE BİRLİKTE YAŞADIĞI EVİNDE BULUNDU"

Ensarioğlu, Narin'in öldürülmesine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu; "Bilindiği gibi zanlılardan biri, Narin'in cansız bedenini, Narin'in köy muhtarı olan amcası Salim Güran'ın kendisine teslim ettiğini ve kendisinin de dereye gizlediğini itiraf etti. Salim Güran zaten aracında Narin'in DNA izinin bulunması ve telefonundaki verilerini silmesi gibi tespitler sonrası geçen hafta tutuklanmıştı.

AK Partili Ensarioğlu'ndan yeni açıklama: Amca görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için Narin'i öldürmüş olabilir

Narin'in Kur'an kursundan çıkarken başında bulunan tülbenti de ailesiyle birlikte yaşadığı evinde bulundu. Bu da önemli bir bilgi çünkü Narin'in eve ulaşmadan kaçırılmış olabileceği gibi tahminler de yürütülüyordu. Ancak tülbentin evde bulunması Narin'in eve ulaştığını gösteriyor. Ayrıca o gün, köyün gençleri de iki gün sonra olacak düğünün davetiyelerini dağıtmak için civar köylere gitmiş. Bunlar, Narin'in görmemesi gereken bir şey gördüğü için, amcası Salim Güran tarafından öldürülmüş olabileceği düşüncesini akla getiriyor. Henüz bunları reddediyor kendisi.

AK Partili Ensarioğlu'ndan yeni açıklama: Amca görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için Narin'i öldürmüş olabilirAK Parti Diyarbakır Milletvekili Garip Ensarioğlu.

SÖZLERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

AK Partili Ensarioğlu cinayetin ardından yöneltilen "Soruşturmaya ilişkin neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Soruşturmada gizlilik var. Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas. Onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz" yanıtını vermiş ve bu sözler büyük tartışma yaratmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Milletvekili Narin Güran Diyarbakır AK Parti Güncel

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

Cenazeyi alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

 Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme

Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme

 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin

"Arif'in kızını öldürdüm, cesedi yok edeceksin"
Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor

Rakam netleşti, kredi kartı zorunlu hale geliyor
500

Yorumlar (4)

MEHMET ALPEREN DEMİR:

Gorunuse gore Herkes biliyor Devlet bilmiyor..

17
0
yanıtYanıtla
Emre Yeşilyurt:

Bilip de konuşamıyorum demek suçluyu gizlemektir.

8
0
yanıtYanıtla
Abdullah KARAMAN:

Görmemesi gereken birşeyi gördü değil yapılmaması gereken bir şeyi gördüğü için öldürüldü deseniz daha doğru olur.

3
0
yanıtYanıtla
Vatandaşın biri:

Niçin gizleniyor ya?

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit'e ne oldu, olayı nedir? 11 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 2024 MARKET AÇILIŞ SAATLERİ: Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 11 Eylül marketler saat kaçta kapanıyor? Bursa'nın kurtuluşu ne zaman? 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu mu? Bursa'nın Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı? Bursa'nın Kurtuluşu etkinlikleri! Gelin Evi canlı yayın izle 11 Eylül! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? Narin'in ailesinin HÜDA-PAR ile bir ilişkisi var mı? HALK TV CANLI İZLE 11 Eylül Halk TV canlı izleme linki var mı? Bugünkü konuk kim? İsmail Küçükkaya'nın konuğu kim oldu? Yalı Çapkını Diyar kim? Ferit ile Diyar sevgili mi? Yalı Çapkını yeni sezonda neler olacak? Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar şüphesi! Anne tutuklandı mı? Olay ne zaman oldu? Yalı Çapkını Ayla kim? Derya Alabora kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler neler? Amerika seçimleri ne zaman? ABD Başkanlık seçimi hangi tarihte? Trump mı? Harris mi? ABD seçimi anket sonuçları!
title