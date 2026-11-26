(TBMM) - AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, tütün endüstrisinin çevreye verdiği zararlara ve çocukları hedef alan nikotin torbalarına dikkati çekerek, dünya genelinde 2025 yılında 34 milyar nikotin torbası satıldığını, satışların 2020'ye göre yüzde 660 arttığını söyledi. Tütün kontrolüne ilişkin yasa çalışmasının henüz nihai halini almadığını belirten Durgut, düzenlemenin bu yasama yılında yasalaşmasının muhtemel olduğunu ifade etti. Durgut, teklif kapsamında kişisel verilerin korunması şartıyla kimlik üzerinden satış ve takip sistemi getirilmesini desteklediğini de kaydetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, tütün endüstrisinin çevreye verdiği zararlar ve çocukları hedef alan nikotin torbalarına ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Durgut, tütün endüstrisinin yalnızca insan sağlığına değil, çevreye de zarar verdiğini belirterek, tütün üretiminin yetiştirildiği topraklardan başlayarak üretim, işleme, taşıma ve tüketim süreçleri boyunca çevresel etkiler yarattığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tütün endüstrisinin faaliyetleri nedeniyle her yıl dünya genelinde 600 milyon ağacın yok edildiğini, yıllık karbon ayak izinin yaklaşık 84 milyon ton karbondioksit eşdeğerine ulaştığını aktaran Durgut, tütün yetiştiriciliğinde yaklaşık 3,2 milyon hektar tarım arazisinin kullanıldığını kaydetti.

"KİRLETEN ÖDER İLKESİ, TÜTÜN ENDÜSTRİSİ İÇİN DE GEÇERLİ OLMALI"

Durgut, her yıl yaklaşık 4,5 trilyon sigara izmaritinin çevreye atıldığını belirterek, izmaritlerdeki plastik ve zararlı kimyasalların toprak ve su kaynaklarına karıştığını ifade etti. Tütün endüstrisinin çevresel etkilerinin maliyetinin toplumun değil, bu kirliliğe neden olan şirketlerin sorumluluğunda olması gerektiğini söyleyen Durgut, "Kirleten öder ilkesi tütün endüstrisi için de geçerli olmalıdır" dedi.

"NİKOTİN TORBALARI ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ HEDEF ALIYOR"

Tütün endüstrisinin elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin yanı sıra nikotin torbalarıyla yeni tüketiciler kazanmaya çalıştığını kaydeden Durgut, bu ürünlerin genellikle üst dudak ile diş eti arasına yerleştirildiğini ve içerdikleri nikotinin ağız yoluyla emilmesini sağladığını anlattı.

Nikotin torbalarının duman ve belirgin koku oluşturmaması nedeniyle kullanımının kolaylıkla gizlenebildiğini ifade eden Durgut, ürünlerin çilek, karpuz, nane, sakız ve şekerleme aromalarıyla pazarlandığına dikkati çekti. Ambalajların çocukların ilgisini çekecek biçimde tasarlandığını söyleyen Durgut, bazı ürünlerde 50 miligram veya daha fazla nikotin bulunduğunu, bu ürünlerin küçük çocuklar tarafından yanlışlıkla yutulmasının ciddi zehirlenme riski oluşturduğunu bildirdi.

Durgut, Küresel Tütün Endüstrisi İzleme Girişimi'nin araştırmasına göre 2025 yılında dünya genelinde 34 milyar nikotin torbası satıldığına, bunun 2020 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 660 artış anlamına geldiğine işaret etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün Mayıs 2026'da yayımladığı rapora da değinen Durgut, ABD'de gençler ve genç yetişkinler arasında nikotin torbası kullanımının 2022-2025 döneminde yaklaşık dört katına çıktığını aktardı.

"YENİ NİKOTİN ÜRÜNLERİNE KARŞI MEVZUAT GÜÇLENDİRİLMELİ"

Türkiye'de nikotin torbaları ve diğer yeni nesil nikotin ürünlerine karşı hazırlıklı olmak amacıyla çalışma yürüttüklerini belirten Durgut, 16 Kasım'da Ankara'da "Tütün Endüstrisinin Taktikleri ve Nikotin Torbaları" başlıklı uluslararası bir eğitim programı düzenlediklerini söyledi. Eğitime kamu kurumlarının temsilcileri, politika yapıcılar, uzmanlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığını anlatan Durgut, çalışmanın karar alıcıların ve mevzuatı uygulayan kurumların teknik kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Tütün kontrolü mevzuatının Sağlık Bakanlığı öncülüğünde güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Durgut, elektronik sigaralar, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin torbalarının oluşturduğu risklerin bütüncül biçimde ele alınması gerektiğini söyledi.

"YASA TEKLİFİNİN NİHAİ HALİ HENÜZ OLUŞMADI"

Basın mensuplarının tütün kontrolüne ilişkin yasa çalışmasının yasalaşıp yasalaşmayacağına yönelik sorusunu yanıtlayan Durgut, teklifin henüz nihai halini almadığını belirtti.

Çalışmaların devam ettiğini aktaran Durgut, "Bu yasanın bu yasama yılı dahilinde bir sonuca ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Bakanlığımızın da bu yönde hızla çalıştığını, birlikte çalışmalar yürüttüyoruz. Dolayısıyla bu yasama yılında geçmesi çok muhtemel" dedi.

Teklifte kişisel verilerin korunması şartıyla kimlik üzerinden satış ve takip sistemi getirilmesini olumlu bulduğunu belirten Durgut, 18 yaş altındaki çocukların tütün ürünlerine ulaşmasının önlenmesi için daha güçlü yaptırımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Durgut, İngiltere'de 2009 yılından sonra doğan çocuklar için sigaranın yasaklanmasına yönelik uygulamayı desteklediğini belirterek, Türkiye'deki çocukların da benzer bir düzenlemeyi hak ettiğini düşündüğünü dile getirdi. Bu yaklaşımın kendi kişisel kanaati olduğunu vurgulayan Durgut, söz konusu düzenlemenin mevcut yasa teklifinde yer aldığını söyleyemeyeceğini kaydetti.

Türkiye'de yeni nesil nikotin ürünlerinin mevcut kanun kapsamında yasak olduğunu, ancak mevzuatta daha açık biçimde tanımlanmaları gerektiğini belirten Durgut, elektronik sigara ve benzeri ürünlerin geçmişte hızla yaygınlaştığını, bu nedenle yeni ürünlere karşı önleyici adımların önem taşıdığını ifade etti.

Durgut, "Bizim temel problemimiz gerçekten konvansiyonel sigara. Onunla ilgili korkunç bir bağımlılık var. Gençlerimiz maalesef bu bağımlılığın esiri durumunda. Bununla da mutlaka savaşmayı önemsiyoruz. Fakat gençleri hedef alan yeni ürünlerle de savaşmayı ve mevzuatta bu noktada açık bırakılmamasını önemsiyoruz. Mevzuatta da bu noktanın açık bırakılmaması noktasında çalışmalarımız olacak." diye konuştu.