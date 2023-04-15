AK Partili Canikli'nin yeğeninin hamile eşini darp ettiği görüntüler ortaya çıktı! Genç kadından olay iddialar

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli'nin yeğeni Kemal Canikli'nin eşi Rüzgar Canikli, sosyal medyadan eşiyle ilgili bomba iddialarda bulundu. Eşinin kendisine şiddet uyguladığı görüntüleri paylaşan Rüzgar Canikli, darp edildiği anlarda 6.5 aylık hamile olduğunu söyledi.

OTELDE BAŞKA BİR KADINLA BASTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Eşiyle boşanma sürecinde olduğunu belirten Rüzgar Canikli, eşini bir arkadaşının kimliği ile gittiği otelde başka bir kadınla yakaladığını ve söz konusu görüntülerde bu nedenle kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.

Rüzgar Canikli'nin paylaşımları şöyle:

"Çocuğumu alıkoyan ve telefonda bile görüşmeme izin vermeyen Kemal Canikli beraberliğim süresince bana şiddet uyguladı. Ben 6,5 aylık hamileyken arkadaşının kimliğini kullanıp M.Ç. adlı kadınla kaldığı otelde bastığımda da saldırdı. Etraftaki insanlar kurtardı. Artık susmayacağım

"AMCASININ DANIŞMANI BENİ TEHDİT ETTİ"

Onca video, şahit olmasına rağmen amcasının danışmanı beni arayarak tehdit etti ve şikayetçi olmamam için baskı uyguladılar. Hepsi mahkeme dosyalarında mevcut. Oğlum doğduktan sonra da şiddet uygulamaya, aldatmaya devam etti. Mahkeme de yargılamada bunlarında bir kaçının kayıdı var.

"SİYASİ GÜÇLERİNİ KULLANARAK ADALETİ ENGELLİYORLAR"

Şikayetim devam ediyor. Şimdi oğlum nerede ne durumda kesinlikle bilmiyorum telefonla bile görüştürmüyorlar. Her yerden yardım istedim ama sürekli siyasi güçlerini kullanarak adaletin yerini bulmamasını sağlıyorlar."