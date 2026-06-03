Haberler

AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı

AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti teşkilatlarında ciddi bir değişikliğe gidileceği iddiasının ardından beklenen oldu. Adana, Diyarbakır, Giresun, Siirt il başkanları ve yönetimleri görevden alındı.

Ak Parti teşkilatlarında kapsamlı bir değişim ve yenilenme sürecine girileceği yönündeki iddiaların ardından ilk somut adımlar atıldı. Parti genel merkezi tarafından alınan kararla; Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları ile bu illerdeki yönetim kurullarının görevlerine son verildi. Teşkilatlarda başlayan bu operasyonun, önümüzdeki günlerde diğer illeri de kapsayacak şekilde genişlemesi bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor... 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti

Özgür Özel bombayı patlattı! İmamoğlu'na cezaevinde olay teklif
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor

Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor
Taraftar deli olacak! Fener'in eski yıldızı Galatasaray'ı bekliyor

Taraftar deli olacak! Fener'in yıldızı Galatasaray'ı bekliyor
İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! Yıldız ismin genç hali olay oldu

Kim olduğunu görenler hayret ediyor
Bitcoin'de 4 ayın en sert günlük düşüşü! Saatler içinde milyonlar buhar oldu

4 ay sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Anlaşma tamam! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelecek isim

Anlaşma tamam! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelecek isim

Özgür Özel ilk kez açıkladı: Yeni bir parti var, ikincisini de hazırlamak gerekebilir

Özgür Özel ilk kez açıkladı! Gündem yaratacak yeni parti itirafı