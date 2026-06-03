AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı

Ak Parti teşkilatlarında kapsamlı bir değişim ve yenilenme sürecine girileceği yönündeki iddiaların ardından ilk somut adımlar atıldı. Parti genel merkezi tarafından alınan kararla; Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları ile bu illerdeki yönetim kurullarının görevlerine son verildi. Teşkilatlarda başlayan bu operasyonun, önümüzdeki günlerde diğer illeri de kapsayacak şekilde genişlemesi bekleniyor.

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