AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti teşkilatlarında ciddi bir değişikliğe gidileceği iddiasının ardından beklenen oldu. Adana, Diyarbakır, Giresun, Siirt il başkanları ve yönetimleri görevden alındı.
Ak Parti teşkilatlarında kapsamlı bir değişim ve yenilenme sürecine girileceği yönündeki iddiaların ardından ilk somut adımlar atıldı. Parti genel merkezi tarafından alınan kararla; Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları ile bu illerdeki yönetim kurullarının görevlerine son verildi. Teşkilatlarda başlayan bu operasyonun, önümüzdeki günlerde diğer illeri de kapsayacak şekilde genişlemesi bekleniyor.
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