Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi
Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti

AK Parti ve CHP Milletvekilleri Arasında 'Şükür Ki' Tartışması

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan ve CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı arasında Meclis Genel Kurulu'nda 'şükür ki' ifadeleri üzerinden tartışma yaşandı. Ayan, Erdoğan'ın yanında olduğunu belirtirken, Yıldızlı ise Ayan'ın eleştirilerine yanıt verdi.

(ANKARA)-"Şükür ki AK Parti'nin milletvekiliyim" diyen AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan'a, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı yanıt verid. Yıldızlı, "Şükür ki FETÖ'cüleri milletvekili yapanların yanında değilim" dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ile AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan arasında,  2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda "şükür ki" tartışması yaşandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, "Şükür ki musluk açmayı marifet sananlara karşı Ayasofya'yı açan Erdoğan'ın yanındayım. Şükür ki Filistin meselesinde Birleşmiş Milletler'de 193 ülke içinde insanlığın en gür, en sağlam sesi olan Erdoğan'ın yanındayım. Şükür ki 28 Şubatlarda ezilen kadınlarımızı, milletimizin yüce meclisine taşıyan Erdoğan'ın yanındayım. Şükür ki AK Parti'nin milletvekiliyim" ifadelerini kullandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Ayan'ın bu sözlerini şöyle yanıt verdi:

""Şükür ki emekliyi sefalete mahkum edenlerin yanında değilim. Şükür ki 'ekonomistim' deyip ülkeyi ekonomik krizlere sokanların yanında değilim. Şükür ki 'mülakatı kaldıracağım' sözünü verip tutmayanların yanında değilim. Şükür ki FETÖ'cüleri milletvekili yapanların yanında değilim. Şükür ki halka değil, saraya ve yandaşa bütçe yapanların yanında değilim. Şükür ki uçurumun kenarında yıkık bir ülkeden modern Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferiyim."

AK Parti ve CHP Milletvekilleri Arasında 'Şükür Ki' Tartışması
Kaynak: ANKA / Güncel
img

İşte Erdoğan'ın manda yoğurtlu tarifinin bugünkü maliyeti
img

Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
img

Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler
Tarihte bir ilk: Çırılçıplak oturup izlediler
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi

Son Dakika Haberleri

Yılbaşında hangi ünlü nerede çıkıyor? Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Kıbrıs yılbaşı konserleri 2025! Fatih Kıral neden öldü? Fatih Kıral kimdir? TRT 1 canlı maç izle! CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Tottenham Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Udinese CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cercle Brugge hangi ülkenin takımı? 21 Aralık en uzun gece mi? A Spor CANLI izle! (BUCASPOR GÖZTEPE) 19 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Konca Kuriş kimdir, Konca Kuriş'i kim, neden öldürdü? Nacional Benfica maçı neden ertelenmişti, maç maç kaç kaçtı? Nacional Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nacional Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.