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AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Tuşba ilçesinde vatandaşlarla buluştu

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AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, Tuşba ilçesinde Yumrutepe, Kasımoğlu, Gülsünler ve Alaköy mahallelerini ziyaret ederek, ilçenin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışacaklarını belirtti.

Ak Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, Tuşba ilçesinde bazı mahallelerde vatandaşla bir araya geldi.

Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Arvas, Yumrutepe, Kasımoğlu, Gülsünler ve Alaköy mahallelerini ziyaret etti.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet eden Arvas, ilçenin hak ettiği yerde olması için çaba sarf edeceklerini belirtti.

İlçenin ihtiyaçlarını iyi bildiklerini dile getiren Arvas, "İlçe merkezimizin eksiklerini tamamlayacağız. Merkez, kırsal ayrımı yapmadan çalışmalarımız yürüteceğiz. Büyükşehir Belediyesini de Tuşba Belediyesini de AK Parti kazanacak. Bundan emin olabilirsiniz. Çalışmalarımıza büyük bir heyecanla devam ediyoruz. Tuşba ilçesi geçmişten bu yana partimize gönül vermiş, bizimle hareket etmiş bir ilçemiz. Bu anlamda teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ise seçimlere az bir sürenin kaldığını bildirerek, "Rehavete kapılmamalıyız. Van'ın genelinde ve Tuşba ilçemizde durumumuz çok iyi. Bu güzel ilçemizi inşallah AK belediyecilikle buluşturacağız. Zaten geçmişte Tuşba bunu başardı, yine başarabilir. Cumhur İttifakı bileşenlerinden olan MHP'nin de desteği bizimle. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Sahada motivasyonumuz tam. Gün geçtikçe daha da umutlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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