AK Parti Trakya teşkilatlarında '27 Mayıs darbesi'ne ilişkin açıklama

Ak Parti'nin Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ il başkanlıklarında, 27 Mayıs darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Ak Parti Edirne İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Murat Nalça, partisinin göreve geldiği ilk günden bu yana "vesayetçiler ve cunta heveslileriyle" kararlılıkla mücadele ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletin desteğiyle vesayet mekanizmalarının çökertildiğini belirten Nalça, devlet ve millet kucaklaşmasının inşa edilerek milli iradenin yeniden tesis edildiğini ifade etti.

Vesayet çökmüş olsa da bazı adreslerde vesayetçi zihniyetin hala yaşatılmaya çalışıldığını dile getiren Nalça, şunları kaydetti:

"Vesayetçi ve cuntacı zihniyet yine öğrencileri sokaklara dökenlerde, boykot çağrısı yapanlarda, sokakları yakıp yıkanlarda, tencere tava çalanlarda, kutsallara zarar verenlerde, 'Ordu göreve' pankartı açanlarda, Cumhuriyet mitingleri düzenleyenlerde, darbe teşebbüsünü tankların önünden sıvışıp kahve içerek seyredenlerde tekrar tekrar tecessüm ederek hala diri olduğunu bizlere her fırsatta gösteriyor.

Ancak biz de buradayız. Demokrasi için hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir. Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur."

Açıklamanın ardından 27 Mayıs darbesini anlatan haberlerin yer aldığı sergi gezildi.

Tekirdağ

AK Parti Tekirdağ İl İnsan Hakları Birim Başkanı Şölen Yenidoğan Mutlu, il başkanlığında yaptığı açıklamada, 27 Mayıs darbesinin tarihe ve insanlığa kara bir leke olarak geçtiğini ifade etti.

Türkiye'nin yıllarca vesayet düzeninin yarattığı darbelerle meşgul edilmeye çalışıldığını belirten Mutlu, "27 Mayıs yalnızca tek bir darbe tarihi değil, aynı zamanda ülkemizde darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil eder." dedi.

-Kırklareli

AK Parti Kırklareli İl Teşkilat Başkanı Ahmet Atlı da il başkanlığında yaptığı açıklamada, 27 Mayıs'ın sadece bir darbe tarihi olmadığını, ülkede darbeci zihniyetin temellerinin atıldığı bir dönemi simgelediğini söyledi.

Milletin iradesi yerine vesayet zihniyetinin ikame edildiğini dile getiren Atlı, 27 Mayıs'ın vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını vurguladı.